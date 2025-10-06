Svetli način
Slovenija

Drevo padlo pohodniku na glavo, urgentno so ga prepeljali v UKC

Radovljica, 06. 10. 2025 07.57 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
5

Pri sestopu skupine tujih pohodnikov je padlo drevo na eno osebo, ki je utrpela hudo poškodbo glave. Na mestu nesreče so gorski reševalci GRS Radovljica oskrbeli hudo poškodovano osebo, ki so jo nato urgentno prepeljali v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.

Gorski reševalci Gorske reševalne službe Radovljica so včeraj nudili prvo in nujno medicinsko pomoč pohodniku, ki mu je na območju Poljške planine drevo padlo na glavo. 

"Do Poljške planine je prišla ekipa Nujne medicinske pomoči Radovljica in Reševalne postaje Bled. Tam so naša zdravnica in zdravnik ter medicinska sestra skupaj s člani ekipe NMP dokončno medicinsko oskrbeli hudo poškodovano osebo in potem jo je ekipa NMP urgentno prepeljala v dolino in naprej v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje," so zapisali reševalci.

Poskrbeli so tudi za vse ostale pohodnike v skupini in jim v svojih prostorih nudili zavetišče pred hudim vremenom ter oporo ob hudi nesreči.

pohodniki plaz drevo reševalci
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Emyy
06. 10. 2025 09.21
A li nisu ceo prejšnji teden napovedovali da bo čez vikend veter, dež, sneg …, kaj tem pohodnikom ni jasno?
ODGOVORI
0 0
Rock8
06. 10. 2025 09.01
-1
Taki avanturisti nam zasedajo po nepotrebnem dragocene bolniške postelje
ODGOVORI
0 1
Uporabnik1543318
06. 10. 2025 08.42
+4
Kaj res nič ne preverijo vremenske napovedi? Odsvetovan je bil obisk gora zaradibslabega vremena. Skrajno neodgovorno od pohodnikov, da rinejo z glavo skozi zid. Vreme v hribih je vedno nepredvidljivo, če je pa povrhu še slaba napoved moraš pa to upoštevati!
ODGOVORI
4 0
LT68
06. 10. 2025 08.53
Marsikaj se more,pa se ne,naj dela folk kar hoče,bolj neumno kot je pa plezanje po skalah pa še bolj,nekaterim adrenalin kroji življenje ,poznamo vsi kakšnega ,pa ne moreš nič zato,probaj komu dati nasvet,boš poniževan in lenuh brez jajc in ne vem kaj,vsak sam izbere kaj bo počel v življenju,pa če je še tako neumno,tako mora biti.
ODGOVORI
0 0
sektor1
06. 10. 2025 08.41
+4
Kaj je s tem folkom, napoved dež, sneg, veter in eni še kr rinejo v hribe. Pa to svet ni vidu keri debi..i.
ODGOVORI
4 0
