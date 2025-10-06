Drevo padlo pohodniku na glavo, urgentno so ga prepeljali v UKC

Gorski reševalci Gorske reševalne službe Radovljica so včeraj nudili prvo in nujno medicinsko pomoč pohodniku, ki mu je na območju Poljške planine drevo padlo na glavo.

"Do Poljške planine je prišla ekipa Nujne medicinske pomoči Radovljica in Reševalne postaje Bled. Tam so naša zdravnica in zdravnik ter medicinska sestra skupaj s člani ekipe NMP dokončno medicinsko oskrbeli hudo poškodovano osebo in potem jo je ekipa NMP urgentno prepeljala v dolino in naprej v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje," so zapisali reševalci.