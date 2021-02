Ob 13. obletnici smrti Drnovška postavili spominske plošče

Mineva trinajst let od smrti dr. Janeza Drnovška, nestorja slovenske države, nekdanjega predsednika vlade in predsednika Republike Slovenije, po katerem je od leta 2015 poimenovana ena od dvoran Predsedniške palače. "Na današnji dan, v letu, ko bomo obeleževali 30. obletnico ustanovitve države, so v Predsedniški palači pred dvoranami, poimenovanimi po štirih preminulih očetih slovenske države, postavljene spominske plošče ob vhodu v dvorano,"sporočajo iz Urada predsednika republike.



Odločitev o poimenovanju dvoran po štirih očetih slovenske politične pomladi in državnosti – dr. Francetu Bučarju, dr. Janezu Drnovšku, Ivanu Omanu in dr. Jožetu Pučniku – je predsednik Borut Pahor sprejel ob 25. obletnici plebiscita, 26. decembra 2015,"kot izkaz hvaležnosti in počastitev spomina nanje in njihove zapuščine".

V Pahorjevem uradu so se poklonili Drnovšku ob obletnici njegove smrti



V ponedeljek, 22. februarja, na predvečer obletnice smrti dr. Drnovška, je vodja kabineta predsednika republike dr.Alja Brglez v imenu predsednika Pahorja položila cvet na njegov grob, še sporočajo iz njegovega urada.