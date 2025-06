Droga v 'sladkariji': predlog za uvrstitev HHC-C9 med prepovedane droge

Ministrstvo bi na seznam prepovedanih drog dodalo tudi druge polsintetične kanabinoide, kot so HHC-P-O ACETAT, H4-CBD, HHCH, Delta-9-THC-C8, 9-OH-HHC in THCP-O acetat. Gre za modulirane molekule nekaterih snovi, ki so že prepovedane, je za STA danes pojasnil Marko Verdenik iz Združenja DrogArt.

Med prepovedane droge bi z dopolnitvijo uredbe dodali tudi sintetične opioide protonitazepin, metonitazepin in etonitazepipn. Gre za snovi iz skupine nitazenov, ki so zelo podobne fentanilu. "So problematične snovi, saj so zelo potentne. To pomeni, da potrebuješ zelo majhen odmerek za učinek in zelo hitro lahko pride do smrtnega predoziranja," je opozoril Verdenik.

Dodal je, da ima fentanil vsaj 100 modifikacij, skupina nitazenov pa je novejša in se v Evropi v zadnjem času pojavlja večkrat kot fentanili. V skupino nitazenov spada tudi N-desetil izotonitazen, ki bi ga ministrstvo prav tako uvrstilo na seznam prepovedanih drog.

Na seznam bi uvrstili tudi analgetik karisoprodol, ki lahko v kombinaciji z etanolom povzroči opioidom podobne učinke ugodja, in sintetični kanabionid MDMB-binaca. Verdenik je opozoril, da sintetični kanabinoidi povzročajo veliko več stranskih učinkov kot polsintetični, pri nas pa se praviloma uporabljajo v zaporih.