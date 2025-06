Izpoved očeta zastrupljenega mladoletnika z drogo: Bilo je strašno

Če je nekaj kupljeno legalno, še ne pomeni, da je tudi varno, opozarjajo strokovnjaki.

Fant se je, kot pripoveduje njegov oče, znašel v stiski ob zaključku šolskega leta. Zaradi obilice učenja je imel namreč težave z jutranjim zbujanjem, saj je ponoči težko zaspal. Zato je iskal nekaj, kar bi mu pomagalo zaspati. Šel je v trgovino v mestu in dobil ta izdelek. Prodali so mu ga v trgovini, prodajalec pa po mladostnikovih besedah 13-letnika ni vprašal niti za starost niti za osebni dokument. In to kljub temu, da na zavojčku, ki je povzročil hude posledice, piše, da je vsebina namenjena starejšim od 18 let, izdelek pa nima niti slovenske deklaracije, pripoveduje njegov oče.

Še več, dodatna luknja v zakonu, ki jo je osvetlil dogodek, je, da proizvajalec na embalažo preprosto napiše, da snov ni za uživanje. A, kot pravi očetov oče, je mladostnik povedal, da naj bi mu prodajalec sam svetoval količino kristalčkov, ki naj jih zaužije pred spanjem. Dobil naj bi dve vrečki izdelka po zelo nizki ceni in to celo brez računa, je staršem povedal mladostnik.

Zdaj je za družino prava kalvarija. Z mladostnikom je trenutno k sreči vse dobro, ima pa še nekaj posledic zdravljenja, pove njegov oče. In čeprav je za zdravstvo to blažja zastrupitev, staršem, otroku in medicinskim sestram, še zdaleč ni delovalo tako. In to je opomnik, kako tvegana je uporaba tovrstnih novih drog, katerih vseh učinkov sploh ne poznamo. " Bilo je strašno. Še sreča, da je takoj po zaužitju prišel domov. Bil je zelen, imel je na pol zaprte oči, vrtelo se mu je." Ker ni bil sposoben govoriti, ga je oče takoj odpeljal in klical rešilce, s katerimi so se srečali na poti do bolnišnice. " Nismo ga mogli razumeti. Momljal je, da ni kadil, da ni nič vzel, da ni kadil trave. Ni smrdel po travi niti po alkoholu." Ko so prišli do pediatrične bolnišnice, je bil fant že tako dehidriran, da mu niso mogli vzeti niti testa na droge iz ust, prav tako niso mogli dobiti vzorca urina. Ni mogel govoriti, momljal je, imel je čudne kretnje. Kot pripoveduje zlomljeni oče, so medicinske sestre ob pogledu nanj celo jokale.

Dogodek je opozorilo in poziv zakonodajalcem, da preprečijo prodajo takšnih izdelkov. Trenutno namreč obstajajo luknje v zakonu, ki jih lahko prodajalci takšnih substanc izkoriščajo. Kot pove oče fanta, očitno lahko mladostniki do takšnih substanc pridejo za vsakim vogalom. "Lahko jemljejo to stvar dlje časa, pa mogoče niti ne veš. Po tej izkušnji, staršem svetuje pogovor o teh temah, pregledovanje torb: "Pri nas se je zdaj upam, to dobro končalo in da se kaj takega ne bo ponovilo. Vsekakor bi pa te stvari morali prepovedati in to tudi kaznovati."

Primer zastrupitve mladoletnika s polsintetičnim kanabinoidom v izdelku Dynamite Popping Candy sproža vprašanja o dostopnosti takih izdelkov. A če je nekaj kupljeno legalno, še ne pomeni, da je tudi varno, opozarjajo strokovnjaki. Tistim, ki se odločajo za izdelke s kanabinoidi, svetujejo posebno previdnost pri izdelkih, ki se uživajo oralno.

Pokajoči kristali, ki jih je zaužil mladoletnik, ki je pristal v bolnišnici, namreč vsebujejo polsintetični kanabinoid HHC-C9 (CC9). "To so snovi, ki imitirajo učinke THC oziroma kanabisa, ki ga z moduliranjem molekule lahko spremenijo v aktivno snov, obenem pa se izognejo snovem, ki so regulirane," je pojasnil Marko Verdenik iz Združenja DrogArt.

Takšne, predrugačene snovi namreč niso na seznamih prepovedanih drog, dokler jih skozi sistem zgodnjega obveščanja o novih psihoativnih snoveh ne zajamejo in na koncu, če ugotovijo, da so nevarne, nanj uvrstijo.

Vloga DrogArta v tem sistemu je pridobiti čim več podatkov uporabnikov, da izvedo, kakšna so tveganja. "Tukaj je največja problematika ravno to, da gre za popolnoma nove snovi, tako da je zelo malo informacij o tveganjih, odmerkih, kontraindikacijah z nekimi zdravstvenimi stanji, kaj se dogaja, če se to uporablja v kombinaciji, če to uporabljajo zelo mladi ljudje, skratka, tukaj tavamo popolnoma v temi, zato tudi na DrogArtu to budno spremljamo in zbiramo informacije," je pojasnil Verdenik.