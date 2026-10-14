Nov trend: 'V Sloveniji ustanavljajo podjetja za tihotapljenje drog'

Kot je pojasnil Primož Ogrinc, vodja sektorja za organizirano kriminaliteto pri Generalni policijski upravi za 24UR Zvečer, so imeli slovenski osumljenci v mreži eno izmed vodilnih vlog. "Bili so tako v vlogi organizatorja kot prevoznikov prepovedane droge, kot tudi oseb, ki so novačili druge voznike tovornih vozil," je poudaril Ogrinc. Skupina je bila izjemno dobro organizirana, pri čemer so nekateri osumljenci že začeli prestajati zaporne kazni v tujini, med njimi tudi 53-letni Slovenec na Danskem.

Modus operandi: slovenska prevozniška podjetja kot krinka

Prevoze so organizirala tri podjetja s sedežem v Sloveniji, je pojasnil. "V zadnjih letih ugotavljamo, da je to postal ustaljen način delovanja. V tem primeru je bil med osumljenci tudi slovenski državljan, običajno pa tujci ustanavljajo podjetja v Sloveniji in jih nato uporabljajo za prevoz prepovedanih drog po Evropski uniji. Takšen trend se je uveljavil in enako je bilo tudi v tem primeru." V tej preiskavi se je izkazalo, da vozniki niso bili nevedni uslužbenci, temveč aktivni sodelavci, pogosto kar lastniki teh podjetij. "Vedo, kaj se dogaja, vedo, kaj se prevaža," pojasnjuje Ogrinc. Pošiljke so iz Južne Amerike preko severnoevropskih luk potovale proti Skandinaviji, skrite na najbolj domiselne načine. Med tovorom, kot tudi v ročnih torbah, ki so jih imeli vozniki v kabinah.

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