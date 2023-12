Dron in semenske kroglice: bo reševanje tropskih gozdov ozelenilo tudi Kras?

Stičišče dveh kraških občin; občine Miren-Kostanjevica in občine Komen. "To območje je verjetno eno požarom najbolj izpostavljenih območij v Sloveniji," ocenjuje komenski župan Erik Modic . Tu je namreč požar pustošil že leta 2003, "ko je v le dveh urah zgorelo celotno pobočje pri Kremenjaku" . Zgodba se je nato ponovila še leta 2022, "ko je mega požar zajel zahodni rob Slovenije in tudi vzhodni rob Italije".

A ker težavo še vedno predstavljajo težko dostopna kraška področja, ki so ob tem zaradi številnih neeksplodiranih ubojnih sredstev tudi zelo nevarna, so morali pristojni poseči tudi po bolj inovativnih pristopih. V oči jim je padlo hrvaško podjetje Projekt O2, ki s pomočjo brezpilotnega letalnika in posebnega sistema pogozduje iz zraka.

Takrat so ognjeni zublji v 17 dneh upepelili 2700 hektarjev gozda na Krasu, leto dni kasneje pa je akcija pogozdovanja teh ogolelih območij že v polnem teku. 300 hektarjev površin bo tako še do konca letošnje sejalne sezone na novo posejanih, še 40 hektarjev pa obnovljenih, sporočajo v Zavodu za gozdove Slovenije. Od lani so tako na pogorelem območju posadili že okoli dve toni semen.

A lepo po vrsti. Najprej je tu Kras, kamor bodo odvrgli 2500 semenskih kroglic, 120 v enem setu, ter en hektar kraške površine. "Sadili bomo lipo, trokrpi javor in maklen, semena pa so skupaj s humusom in zemljino stisnjena v posebno kroglico. Vse našteto je seveda iz preverjenega porekla, kot tudi narekuje zakonodaja," je zagotovil Danev, ki sicer priznava, da je gozdarstvo sicer precej konservativna panoga in da so tudi zato precej skeptični do novitet. "Zato je to revolucionaren dan," je dejal.

No, še nekoliko bolj revolucionaren bi bil, če bi se oblaki nad Krasom sčistili. A če je lansko poletje pokrajina usihala v plamenih, ki so jih še dodatno hranile vroče temperature in žgoče sonce, se tokrat nebo kar ni želelo zjasniti. Polet z dronom in sejanje s semenskimi bombicami so morali zato prestaviti za nekaj dni, ko bodo okoliščine bolj primerne. Sicer bi se prvo tovrstno pogozdovanje v Sloveniji odvilo že danes.