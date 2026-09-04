Dron nad UKC ogrožal helikoptersko posadko med reševanjem

Iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana poročajo o nevarnem incidentu z brezpilotnim letalnikom – dronom. Avgusta so na območju tamkajšnjega heliporta zaznali nevaren prelet prav v času, ko je potekala intervencija.

"Srednje velik dron je dvakrat posegel v zračno območje heliporta, medtem ko je bila v teku intervencija. Dron je s tem ogrožal helikopter, ki je zaključeval intervencijo, in heliport," so opozorili.

Podobnih incidentov z droni je na območju heliporta nekaj na leto. "Gre za ravnanja, ki so še posebej nevarna v času, ko na heliportu teče prilet ali odlet helikopterja med akcijo reševanja. Vsi nedovoljeni leti v zračnem prostoru heliporta so tudi kaznivi. Dogodek je Služba korporativne varnosti UKC Ljubljana prijavila pristojni Agenciji za civilno letalstvo (CAA) in policiji," so dodali.

Nevarno in nedovoljeno je tudi usmerjanje laserja v posadke helikopterja med letom.