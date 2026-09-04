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Dron nad UKC ogrožal helikoptersko posadko med reševanjem

Ljubljana, 04. 09. 2026 09.33 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
D.L.
Heliport UKC Ljubljana

UKC Ljubljana poroča o nevarnem dogodku. Neznanec je z dronom letel nad heliportom in s tem ogrožal helikopter, ki je takrat zaključeval intervencijo. Takšno početje ni le nevarno, ampak tudi kaznivo. Dogodek so zato prijavili tako Agenciji za civilno letalstvo kot tudi policiji.

Heliport UKC Ljubljana
Heliport UKC Ljubljana
FOTO: Bobo

Iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana poročajo o nevarnem incidentu z brezpilotnim letalnikom – dronom. Avgusta so na območju tamkajšnjega heliporta zaznali nevaren prelet prav v času, ko je potekala intervencija.

"Srednje velik dron je dvakrat posegel v zračno območje heliporta, medtem ko je bila v teku intervencija. Dron je s tem ogrožal helikopter, ki je zaključeval intervencijo, in heliport," so opozorili.

Podobnih incidentov z droni je na območju heliporta nekaj na leto. "Gre za ravnanja, ki so še posebej nevarna v času, ko na heliportu teče prilet ali odlet helikopterja med akcijo reševanja. Vsi nedovoljeni leti v zračnem prostoru heliporta so tudi kaznivi. Dogodek je Služba korporativne varnosti UKC Ljubljana prijavila pristojni Agenciji za civilno letalstvo (CAA) in policiji," so dodali.

Nevarno in nedovoljeno je tudi usmerjanje laserja v posadke helikopterja med letom.

UKC Ljubljana dron heliport reševanje Agencija za civilno letalstvo

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KOMENTARJI16

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lastniki česarkoli
04. 09. 2026 11.13
Vse kaže na Ruse, kljub temu da dron zadovoljuje najnovejše standarde hrupa in RoHS
Odgovori
+1
1 0
Lastniki česarkoli
04. 09. 2026 11.02
Za slabo milijardo evrov bi lahko uspešno zaščitili Ljubljano pred droni ne samo ruskimi
Odgovori
+2
3 1
U1665256761563
04. 09. 2026 11.01
Če bi bila kazen dovolj visoka, se to zagotovo ne bi pojavljalo parkrat letno.
Odgovori
+5
6 1
petb
04. 09. 2026 10.58
Ah ti Rusi. Viktorija Krivoluckaja je na zdravljenju in se malo špila.
Odgovori
+2
4 2
iRobert
04. 09. 2026 11.10
Bolj verjetna zgodba kot pa njena, da je v rusiji delala v trgovini z slovenskimi izdelki, kamor je prisel slovenski obvescevalec, z katerim sta se zapletla.. on je ostal v rusiji ona pa se je preselila v Slovenijo :D
Odgovori
+1
1 0
mikiki
04. 09. 2026 10.52
Takoj sklatit če ogroža, brez opozorila in najti krivca ter visoka kazen, če je otrok pa staršem, brez milosti....
Odgovori
+9
9 0
Majzelj
04. 09. 2026 10.51
Imam enega takega v bližini, ki kljub opozorilom spušča dron v strnjenem naselju in nad otroci. Še več, včasih ga da sinu, ki še ne hodi v šolo....
Odgovori
+8
8 0
Ice_Cat
04. 09. 2026 10.48
Rusi?
Odgovori
+2
5 3
Emil Gyöfi
04. 09. 2026 10.37
Minimum 2 leti zapora. Delovnega zapora. Če se ne bodo uvedle ostre kazni, ne bo reda. Tudi prodaja dronov ki imajo doseg z upravljanjem nad 50m zračne linije bi morale imeti dovoljenje. Enako kot vsako orožje. Registrirano in posedovanje bi moral odobriti komisija. Droni so 100% največja opcija za terorizem ali nadlegovanje. 😔
Odgovori
+10
12 2
zelen
04. 09. 2026 10.35
sigurno so bli rusi
Odgovori
+3
6 3
Colgate
04. 09. 2026 10.38
@zelen hibridno rusko vojskovanje
Odgovori
-1
2 3
Borka76
04. 09. 2026 10.24
Le kaj razmisljajo ljudje? Verjetno niti pomislijo ne, da s svojim dejanjem koga ogrozajo.
Odgovori
+13
13 0
Givmi5
04. 09. 2026 10.37
Lahko, da je fejk njuz, da se pac nekaj dogaja.
Odgovori
-4
3 7
KaiC
04. 09. 2026 10.51
givmi5, ne bit hecen no...
Odgovori
+1
3 2
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