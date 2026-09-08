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Slovenija

Dron ogrožal helikopter med intervencijo. Kaj so ugotovili?

Ljubljana, 08. 09. 2026 08.49 pred 15 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Helikopter nad heliportom UKC Ljubljana

V avgustu so na UKC Ljubljana zaznali nevaren polet z dronom nad pristajališčem za helikopterje. Srednje velik dron je dvakrat posegel v zračno območje heliporta, medtem ko je bila v teku intervencija. Ob 10. uri bomo izjavo UKC Ljubljana na naši strani predvajali v živo.

Helikopter nad heliportom UKC Ljubljana
Helikopter nad heliportom UKC Ljubljana
FOTO: Bobo
Izjavo UKC Ljubljana o dogodku bomo ob 10.00 na naši spletni strani prenašali v živo. 

"Podobnih incidentov z droni je na območju heliporta nekaj na leto. Gre za ravnanja, ki so še posebej nevarna v času, ko na heliportu teče prilet ali odlet helikopterja med akcijo reševanja. Vsi nedovoljeni leti v zračnem prostoru heliporta so tudi kaznivi," so sporočili z UKC Ljubljana. 

Dogodek je Služba korporativne varnosti UKC Ljubljana prijavila pristojni Agenciji za civilno letalstvo (CAA) in Policiji, so še zapisali, ob tem pa dodali, da je nevarno in nedovoljeno tudi usmerjanje laserja v posadke helikopterja med letom.

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Izjavo za javnost bodo podali skrbnik heliporta (Reševalna postaja UKC Ljubljana) Martin Penko Šajn, Boštjan Trpin iz Službe za korporativno varnost UKC Ljubljana, pilot helikopterja (SV) stotnik Matija Zupančič ter letalski nadzornik III iz Sektorja za letalske operacije in licenciranje osebja (Agencija za civilno letalstvo) Peter Čičerov.

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KOMENTARJI1

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borjac
08. 09. 2026 09.30
Tem blesavim osebkom z droni in laserji , kateri lahko povzročijo smrtne nesreče pri posadki helikopterja in bolnikom , BI MORALI STROGO KAZNOVATI , 2000 € za začetek , potem pa kazen navzgor.....
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