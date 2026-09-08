Dron ogrožal helikopter med intervencijo. Kaj so ugotovili?

Izjavo UKC Ljubljana o dogodku bomo ob 10.00 na naši spletni strani prenašali v živo.

"Podobnih incidentov z droni je na območju heliporta nekaj na leto. Gre za ravnanja, ki so še posebej nevarna v času, ko na heliportu teče prilet ali odlet helikopterja med akcijo reševanja. Vsi nedovoljeni leti v zračnem prostoru heliporta so tudi kaznivi," so sporočili z UKC Ljubljana.

Dogodek je Služba korporativne varnosti UKC Ljubljana prijavila pristojni Agenciji za civilno letalstvo (CAA) in Policiji, so še zapisali, ob tem pa dodali, da je nevarno in nedovoljeno tudi usmerjanje laserja v posadke helikopterja med letom.