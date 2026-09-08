Dron ogrožal helikopter med intervencijo. Kaj so ugotovili?

"Podobnih incidentov z droni je na območju heliporta nekaj na leto. Gre za ravnanja, ki so še posebej nevarna v času, ko na heliportu teče prilet ali odlet helikopterja med akcijo reševanja. Vsi nedovoljeni leti v zračnem prostoru heliporta so tudi kaznivi," so sporočili z UKC Ljubljana.
Dogodek je Služba korporativne varnosti UKC Ljubljana prijavila pristojni Agenciji za civilno letalstvo (CAA) in Policiji, so še zapisali, ob tem pa dodali, da je nevarno in nedovoljeno tudi usmerjanje laserja v posadke helikopterja med letom.
Izjavo za javnost bodo podali skrbnik heliporta (Reševalna postaja UKC Ljubljana) Martin Penko Šajn, Boštjan Trpin iz Službe za korporativno varnost UKC Ljubljana, pilot helikopterja (SV) stotnik Matija Zupančič ter letalski nadzornik III iz Sektorja za letalske operacije in licenciranje osebja (Agencija za civilno letalstvo) Peter Čičerov.
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