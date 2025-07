Med zastojem z dronom nizko preletaval kolono: 'Ogrozil varnost vseh nas'

Na nas se je obrnil bralec, ki je bil konec tedna, kot opisuje, priča "nevarnemu in neodgovornemu dejanju na avtocesti pred Slovenskimi Konjicami." Kot opisuje, je v koloni zaradi zastoja voznik osebnega avtomobila z romunsko registracijo upravljal dron, ki je večkrat nevarno nizko preletel avtocesto in vozila v koloni tudi neposredno nad mojim avtomobilom: "Voznik je izstopil iz vozila, pristal z dronom na tleh, ga pobral in se nato vrnil v avto. "

Čeprav višine preletov na posnetku morda ni mogoče povsem natančno oceniti, je bilo z vidika varnosti situacija skrajno zaskrbljujoča, je prepričan bralec. Voznik je na avtocesti ravnal, kot da je na zasebni travnati jasi, s tem pa je ogrozil varnost vseh nas, ki smo bili v koloni, vključno z otroki, družinami in drugimi udeleženci v prometu, dodaja naš bralec: "Zgrožen sem nad stopnjo lahkomiselnosti, ki jo to dejanje razkriva. Namesto da bi spoštoval okoliščine in ravnal odgovorno, se je odločil za igračkanje z napravo, ki v takšnem okolju nima kaj iskati."