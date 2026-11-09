Do 2500 evrov kazni za nepooblaščeno snemanje z dronom

Dron, s kakršnim naj bi prejšnji teden snemali Luko Mesca, lahko danes kupi praktično vsak. So namreč vedno cenejši in dostopnejši. "Lahko vsak kupi dron in ga spusti v zrak. Ampak ni v skladu z zakonodajo," opozarja soustanovitelj in direktor podjetja Onedrone Robert Verlič. Prvi korak je, da mora biti vsak upravljalec registriran, pri težjih dronih so zahteve še večje. "Brezpilotni zrakoplovi, ki so težji od 250 gramov, zahtevajo dodatno usposabljanje," administrativne zahteve pojasnjuje letalski nadzornik na Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije Peter Čičerov. Poleg vseh dovoljenj pa je nujno še poznavanje omejitev na določenih geografskih območjih – ta so jasno označena na zemljevidu agencije za civilno letalstvo. Pomembno je vedeti, da nas na pravila v območjih dron ne bo vedno opozoril, vsa odgovornost je tako na upravljalcu.

Geografska območja, kjer je omejena uporaba dronov FOTO: Javna Agencija Republike Slovenije za civilno letalstvo

Za let v centru Ljubljane, kjer naj bi nastal posnetek Luke Mesca, je zahtev več. Upravljalec mora opraviti dodatno usposabljanje, ob tem pa potrebuje še dovoljenje urgentnega kliničnega centra. Zaradi njihovega heliporta namreč obstaja nevarnost, da bi droni ovirali reševalne intervencije. Zanj moramo zaprositi vsaj 12 ur pred letom – dovoljenje pa je le enkratno. Pomembna pa je še ena stvar. "V nočnem času je prepovedano letenje za odprto kategorijo, tako da se v nočnem času tukaj droni ne bi smeli nahajati," opozarja Peter Čičerov.

Kakšne so kazni?

Kršitelje sankcionirajo pri agenciji, pa tudi policisti in redarji. Kakšne pa so kazni? Če operater drona ni registriran ali usposobljen, mora plačati globo v višini 400 evrov. Če pa z dronom leti v geografskem območju, v katerem je to prepovedano, pa predvidena kazen znaša 2500 evrov. Upravljalcu drona, ki naj bi pretekli teden snemal Luko Mesca, sicer poleg omenjene grozi še zaporna kazen, a vprašanje je, če ga bodo sploh uspeli izslediti. Iz policije nam napredka v preiskavi omenjenega dogodka do objave prispevka niso podali.

Kaj lahko posameznik naredi, če opazi, da ga nekdo snema z dronom?