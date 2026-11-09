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Slovenija

Do 2500 evrov kazni za nepooblaščeno snemanje z dronom

Ljubljana, 09. 11. 2026 20.29 pred 1 uro 3 min branja 16

Avtor:
Žiga Podkrižnik
Geografska območja z omejitvami

Ne le, da so Luko Mesca z dronom snemali med domačimi stenami, ker njegov stanovanjski blok stoji tik ob heliportu ljubljanske urgence, je zdaj jasno tudi, da dron tam sploh ne bi smel leteti. Kaj lahko storite, če vas dron snema na vašem domu? Kaj pravi zakonodaja in kdo sploh nadzoruje kršitelje?

Dron, s kakršnim naj bi prejšnji teden snemali Luko Mesca, lahko danes kupi praktično vsak. So namreč vedno cenejši in dostopnejši. "Lahko vsak kupi dron in ga spusti v zrak. Ampak ni v skladu z zakonodajo," opozarja soustanovitelj in direktor podjetja Onedrone Robert Verlič.

Prvi korak je, da mora biti vsak upravljalec registriran, pri težjih dronih so zahteve še večje. "Brezpilotni zrakoplovi, ki so težji od 250 gramov, zahtevajo dodatno usposabljanje," administrativne zahteve pojasnjuje letalski nadzornik na Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije Peter Čičerov.

Poleg vseh dovoljenj pa je nujno še poznavanje omejitev na določenih geografskih območjih – ta so jasno označena na zemljevidu agencije za civilno letalstvo. Pomembno je vedeti, da nas na pravila v območjih dron ne bo vedno opozoril, vsa odgovornost je tako na upravljalcu.

Geografska območja, kjer je omejena uporaba dronov
Geografska območja, kjer je omejena uporaba dronov
FOTO: Javna Agencija Republike Slovenije za civilno letalstvo

Za let v centru Ljubljane, kjer naj bi nastal posnetek Luke Mesca, je zahtev več. Upravljalec mora opraviti dodatno usposabljanje, ob tem pa potrebuje še dovoljenje urgentnega kliničnega centra. Zaradi njihovega heliporta namreč obstaja nevarnost, da bi droni ovirali reševalne intervencije.

Zanj moramo zaprositi vsaj 12 ur pred letom – dovoljenje pa je le enkratno. Pomembna pa je še ena stvar. "V nočnem času je prepovedano letenje za odprto kategorijo, tako da se v nočnem času tukaj droni ne bi smeli nahajati," opozarja Peter Čičerov.

Kakšne so kazni?

Kršitelje sankcionirajo pri agenciji, pa tudi policisti in redarji. Kakšne pa so kazni?

Če operater drona ni registriran ali usposobljen, mora plačati globo v višini 400 evrov. Če pa z dronom leti v geografskem območju, v katerem je to prepovedano, pa predvidena kazen znaša 2500 evrov.

Upravljalcu drona, ki naj bi pretekli teden snemal Luko Mesca, sicer poleg omenjene grozi še zaporna kazen, a vprašanje je, če ga bodo sploh uspeli izslediti. Iz policije nam napredka v preiskavi omenjenega dogodka do objave prispevka niso podali.

Kaj lahko posameznik naredi, če opazi, da ga nekdo snema z dronom?

Primeri iz prakse govorijo, da lahko v takem primeru naredimo malo. Zadevo lahko seveda prijavimo policiji, a možnost, da ta izsledi dron in njegovega operaterja, je majhna. Tehnologije za to obstajajo – UKC Ljubljana je na primer po avgustovskem incidentu, ko je dron zmotil reševalni helikopter med vzletom, začel testno obdobje sistema, s katerim lahko izsledijo tako dron kot njegovega operaterja. Nadzorniki pa takega ali podobnega sistema ne uporabljajo.

Nadzor poletov dronov je pri nas zastarel. Dron, ki na nekem območju ne bi smel biti, in njegovega upravljalca lahko izsledijo le, če ju fizično opazijo. Da bi se izognili incidentom, kot smo ga videli prejšnji teden, so spremembe na tem področju nujne.

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dron Luka Mesec zakonodaja kazni Agencija za civilno letalstvo

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KOMENTARJI16

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spectator936
09. 11. 2026 21.41
Me prav zanima kako bo nekdo vedel da ga dron snema? Se zavedate da imajo boljši drobi kamere z 200x hibridno povečavo? Dron je lahko kilometer stran, popolnoma legalno nad naposeljenim območjem, pa vas nekdo vidi
Odgovori
0 0
androroto
09. 11. 2026 21.37
Kako pa veš, da te dron snema. Za to mora sodišče izdati odredbo za pregled tehničnih sredstev....
Odgovori
0 0
Gašper15
09. 11. 2026 21.12
Mislim da ga je sam poklical da rabi malo pozornosti
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+1
2 1
Tomaž Hacin
09. 11. 2026 21.07
Ko bo dron priletel v Slovenijo bo samo bum naredilo, pa vi potem zahtevajte dovolenja.
Odgovori
0 0
neodvisen
09. 11. 2026 21.04
A res ne mislite nehati s tem klukcem in njegovim dronom. Upam da vsaj takrat, ko bodo volitve mimo.
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+0
3 3
elektroncek
09. 11. 2026 21.02
luka zaglumu drončka ... hahah žrtev kvazi
Odgovori
+0
2 2
ma?erugl
09. 11. 2026 20.52
Prvo je treba koga dobit z dronom, pol se bomo pa naprej menil o kazni. Lp
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+4
4 0
Jon Bacek
09. 11. 2026 20.47
Predvolilna poteza Luke Mesca z namenom pridobitve dodatnih glasov. Podobno, kot je Svoboda pred volitvami obesila kadavar živali na svoj jumbo plakat.
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+3
7 4
fljfo
09. 11. 2026 20.46
Na mojo hišo je pred kratkim letel dron okoli in okoli...Čakam Požarja, da me kontaktira...
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+1
1 0
dron
09. 11. 2026 21.01
Hiše narejene z drzavnim denarjem se lahko snema, ko boš naredil hišo s svojimi evrčki pa boš lahko sodeloval s partijcem Požarjem...
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+0
2 2
fljfo
09. 11. 2026 21.03
No, odlično torej...Ni narejena z državim denarjem...
Odgovori
+1
1 0
dron
09. 11. 2026 21.10
Zemljiška knjiga na tej lokaciji ima drugačne podatke od tvojih🫡
Odgovori
+0
1 1
fljfo
09. 11. 2026 21.16
A ti imaš narejeno z državnim denarjem?
Odgovori
+1
1 0
Clovek_002
09. 11. 2026 20.45
Prepovedat to poseganje v zasebnost ljudi, popolnoma. Kdor hoče nad mojo glavo letat naj mene vpraša za dovoljenje.
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+4
4 0
ŽLIKROF_
09. 11. 2026 21.09
Če je dron težji od 249g velja zgoraj omenjeno v članku+potrebno je soglasje lastnikov zemljišč nad katerimi letiš/snemaš.. tega zadnjega ni navedenega.. jaz pred poletom vedno vprašam če vem da letim nad tujim zemljiščem oz. hišo..
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+2
2 0
zmago56
09. 11. 2026 20.44
Če te snemajo čez okno lahko zagrmeš zaveso ali želuzijo. Lahko pa vzameš tudi fračo in koncaš snemanje. V primeru, da si snemanje sam zaradi samopromocije naročil pa pokličeš policijo in se pritožiš, da te nadlegujejo.
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+1
3 2
bibaleze
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