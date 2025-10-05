Svetli način
Slovenija

Droni nad Evropo - bi morala nova realnost na nebu skrbeti tudi Slovenijo?

Ljubljana, 05. 10. 2025 20.30 | Posodobljeno pred 45 minutami

Anže Božič
Drama na evropskem nebu - preleti neznanih dronov blizu vojaških objektov, mednarodnih letališč in druge kritične infrastrukture po EU. Na udaru niso več samo države vzhodnega krila povezave, incidente so namreč zabeležili tudi v Nemčiji in Belgiji. Za kaj gre? Bi morala nova realnost na nebu skrbeti tudi Slovenijo? Ali je rešitev lahko dronski zid? Kaj pravi stalni predstavnik Slovenije pri Natu Andrej Benedejčič?

Blokada letališča v Münchnu in teževe več tisoč potnikov zaradi dveh neavtoriziranih brezpilotnikov. Vdori v zračne prostore na Poljskem in na Danskem. Sumljivi preleti nad belgijsko vojaško bazo blizu Nemčije. V Evropi skoraj ni več dneva, ko ne bi preventivno zaprli katerega od nacionalnih zračnih prostorov.

"Kot je pred časom dejal generalni sekretar Zveze Nato, smo dejansko zdaj vsi vzhodno krilo zavezništva. Ni torej razlike med prednimi in zalednimi državami, le da so se prej samoimenovane zaledne države začele tega zavedati šele zdaj," meni stalni predstavnik Slovenije pri Natu Andrej Benedejčič.

Nekdanji obrambni minister Jelko Kacin pa: "To, kar se sedaj tako jasno in transparentno dogaja na Danskem, je ustvarjanje nelagodja in psihoze, ki naj pripelje do nezaupanja v vlado določene države."

Preberi še Zaradi Hrvata zaprli nemško letališče: 'Želel sem le preizkusiti novi dron'

Pri obrambi pred takšnimi droni orožja in orodja niso neznanka. Težava zahodnega zavezništva pa je zakonodaja - kako in kdaj posredovati. "Ni povsem jasno, kdo da ukaz, da se lahko kaj sestreli. To lahko namreč za seboj povleče tudi določene posledice. Še posebej, če pride potem do škode. Ne veste, kam lahko tak dron pade," pravi Benedejčič.

Kacin se medtem sprašuje, ali bomo res za vsako nepomembno situacijo v zrak pošiljali lovce z dragimi izstrelki ter "te iz stiropora narejene drone uničevali na tak način in se finančno izčrpavali". Meni, da javnost slednjega ne more odobravati.

Zato so evropske reakcije na neznane drone blizu kritične infrastrukture za zdaj previdne in le opozorilne. Benedejčič našteje, da se jih poskuša prestrezati ter v primeru identifikacije drona slednjega nekinetično tudi nevtralizirati.

Glavni osumljenec za zmedo v zraku je v vočeh zahoda sicer Putinov režim, a ruski predsednik se je na očitke na nedavnem forumu v Sočiju odzval zelo cinično. Na vprašanje, zakaj na Dansko pošilja toliko dronov, je namreč Vladimir Putin dejal: "Ne bom jih več. Ne bom jih pošiljal niti v Francijo niti na Dansko. Kam še letijo? V Lizbono?"

Evropa zato pripravlja t. i. dronski zid, ki naj ne bi le prestrezal, ampak tudi motil neznane elektronske naprave na nebu vzhodenga krila.

Kaj pa Slovenija? Lanska vaja nacionalne odpornosti je razkrila nekaj ranljivosti kritične infrastrukture. Po zagotovilih premiera Roberta Goloba pa se ogroženost Slovenije po nedavnih incidentih z droni ni povečala.

KOMENTARJI (44)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Magic-G-spot
05. 10. 2025 21.13
+2
Letalisce je kriticna infrastruktura samo za lopovsko politicno druscino ki bodo bezal ko bo vojna. Putin se vam smeji kaksni butlji ste. In potem se pravijo 5% za Nato pa se dronov ne zna idntificirati lol. Pravzaprav nicvredne igracke za par eur.
ODGOVORI
2 0
cilinderr
05. 10. 2025 21.13
+2
pa ljudje božji to kar kažete po tvju so navadne igrače za delanje video posnetkov, u big benu jih na kile prodajajo in pač se najdejo asi ko to letije okoli letališč in ima doseg par kilometrou in folk verjame da to iz rusije prleti.
ODGOVORI
2 0
Korak
05. 10. 2025 21.11
+1
A ZNATE BRATI NAOKOLI? Droni so bili ukrajinski……
ODGOVORI
1 0
vrtnar _
05. 10. 2025 21.10
+0
janša je kriv
ODGOVORI
1 1
BroNo1
05. 10. 2025 21.08
+1
Valda da, saj vtikamo nos povsod. Frajarjo se, stegujejo jezik, čeprav smo niko i ništa, doma ne znajo nič. Škodo, ki je naredila ta vlada, jo noben covid ni!
ODGOVORI
3 2
Rde?a pesa in hren
05. 10. 2025 21.07
+3
svoja vzhodna in ne vem kakšna krila naj si nekam zataknejo. vladimir je lepo dokazal, kje so šibke točke, ampak to je tako kot v šoli, če se celo leto učiš, cveka na koncu ne moreš nadokandit v 1 tednu. to so počasni procesi. nekakšni dronski zid so samo niti ne mokre, ampak zelo suhe sanje nekaterih ljudi, za kater bi cenjeni F Prešeren rekel: LE ČEVLJE SODI NAJ KOPITAR.
ODGOVORI
4 1
LevoDesniPles
05. 10. 2025 21.06
+4
lol slovence bi moralo bolj skrbeti kaj nam pripravlja slovenska in bruseljska politika
ODGOVORI
6 2
vrtnar _
05. 10. 2025 21.07
+2
milorečeno si mislim
ODGOVORI
3 1
zasvobodo22
05. 10. 2025 21.02
+7
umazani pokvarjeni vojni zdraharji.bi nas na vdak nacin spravili v vojno.,ki se nas ne tice in so jo ukrsjinci sami povzrocili z zlocini nad rusi a to se precepljenim.zablojenim ovcam ne ,da dopovedat
ODGOVORI
9 2
zasvobodo22
05. 10. 2025 21.04
+5
rusija nas niti malo ne ogroza nas pa bruselski podkupljenic z fondr lajdro in zlocinski nato in seveda ostareli pedofilski slo zet
ODGOVORI
8 3
fljfo
05. 10. 2025 21.05
-4
Ukrajinci sami povzročili vojno?
ODGOVORI
2 6
Rains
05. 10. 2025 21.01
-1
Kuha se vojna.
ODGOVORI
5 6
real....
05. 10. 2025 21.09
+6
Kuha se tebi vGvav
ODGOVORI
6 0
Srebrnl breg
05. 10. 2025 21.01
-6
Seveda nas mora skrbeti pri Rusih nikoli ne veš
ODGOVORI
3 9
Muca ne grize
05. 10. 2025 21.01
-3
Končno ena pametna od tebe danes.
ODGOVORI
3 6
Xdata1
05. 10. 2025 20.58
+7
Ali nekateri mislijo, da samo Rusija premore drone? Verjetno je nekaj tudi provokacije, samo da se ustvarja strah med ljudmi. 🤔
ODGOVORI
9 2
fljfo
05. 10. 2025 20.59
+0
Nislim, da nihče tega ne misli...
ODGOVORI
4 4
Divji petelin
05. 10. 2025 20.54
+8
Zakaj bi nas skrbelo, to so naši EU droni; čez vikend vsaki dan letijo droni blizu moje hiše; nabavil sem si puško, da jih sklabam dol...
ODGOVORI
9 1
lipov list
05. 10. 2025 20.52
+5
eu je ze zdavnaj zaspala
ODGOVORI
6 1
suleol
05. 10. 2025 20.51
+3
sepravi ce prov razumem nad 10 eu drzv je imelo kao drone, in enga niso bli sposobni ujet oz sklatit, pa se zginl so potem ko so jov videli zanimivo res
ODGOVORI
5 2
Rudar.
05. 10. 2025 20.50
+7
Lažne novice.Nič kar je težje od zraka ne more letet.
ODGOVORI
7 0
tinie100
05. 10. 2025 20.49
+7
V naši vasi (S-LOVE-nija) imamo lovce ni panike, bodo rešili s šrotom! ;)
ODGOVORI
7 0
Aleks 85
05. 10. 2025 20.49
+9
Dobijo pa Hrvata🤣
ODGOVORI
9 0
vrtnar _
05. 10. 2025 20.47
+2
to bosta uredili fajonova in levaki
ODGOVORI
6 4
jablan
05. 10. 2025 20.45
+3
Hahaha imamo zdravilo za to
ODGOVORI
4 1
Covid 19
05. 10. 2025 20.45
+5
Meni dajte dobri stari Browning,jih bom imel za glinaste golobe .
ODGOVORI
5 0
sakala1
05. 10. 2025 20.49
+2
to bo še športna vojna postala
ODGOVORI
2 0
