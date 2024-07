Iranski droni ne vsebujejo slovenskih komponent

Do ugotovitve je sicer sprva prišel inženir Michel Waleczek, ki se ukvarja z obratnim inženiringom, nedavno pa se je lotil prav podatkovnega računalniškega modula Šaheda 136 Air. In če je proizvod res del slovenskega podjetja, bi bilo precej preprosto ugotoviti, s pogledom na serijsko številko ali kakšen drug napis, saj ima podjetje HYB 100-odstotno sledljivost svojih izdelkov. Za komentar in obrazložitev smo se torej obrnili kar na Waleczeka, ki pa nam je pojasnil, da komponenta ni slovenska temveč gre za senzor modela SM5812-015-A-3-S, ki ga izdeluje podjetje Silicon Microstructures Inc. Gre za podjetje s sedežem v Dortmundu, ki se ukvarja s polprevodniki za avtomobilsko industrijo, mikroelektroniko in nanotehnologijo.

Tudi naši drugi viri so podvomili, da gre dejansko za slovensko komponento, prav tako so nam to v podjetju HYB Sensor zanikali, kjer so kot pravijo, bili močno presenečeni, da se ta proizvod povezuje z njimi. Tovrstni izdelki se namreč prodajajo tudi na Kitajsko, lahko bi torej šlo tudi za preprodajo. Proizvod bi, če bi bil produkt slovenskega podjetja, moral vsebovati njihovo oznako, ki pa je ne vsebuje.

Droni Šahed pogosto nad Ukrajino

Po začetku ruske invazije na Ukrajino, je bilo pogosto na nebu opaziti drone Šahed, ki so bili značilni ne le po obliki, temveč tudi po hrupnem motorju.

Drone kamikaze Shahed 136 izdeluje iransko podjetje Iranian Aircraft Industrial Company (HESA). Namenjeni so napadom na zemeljske cilje, Rusija pa tovrstni dron redno uporablja pri napadih na Ukrajino, zlasti ko napadajo infrastrukturo. Po mnenju strokovnjakov, je dron Šahed 136 "poceni a zelo učinkovit". Ocenjeni doseg rakete Šahed 136 naj bi, po besedah iranskih oblasti, bil od 1000 do 2500 kilometrov. Leti lahko z največjo hitrostjo 185 kilometrov na uro, nosi pa lahko do 50 kilogramov tovora.