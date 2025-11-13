Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

OŠ Drska: Učenci v hladnih učilnicah, šola še vedno nima strehe

Novo mesto, 13. 11. 2025 19.44 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Manca Turk
Komentarji
13

Dva meseca po hudem neurju, ki je septembra pustošilo po Novem mestu, učenci Osnovne šole Drska še vedno ostajajo brez strehe nad glavo, kupi pločevine pa ležijo kar na sredini šolskega igrišča. Vodstvo šole zdaj skrbi, kaj bodo prinesli vse hladnejši dnevi.

Osnovna šola Drska neurje Novo mesto streha
Naslednji članek

Golob proti KPK: Zadevi Karigador in Bobnar odloženi do volitev?

Naslednji članek

'Vsak klobuk ima svojo zgodbo in za vsakim so ure in ure trdega dela'

SORODNI ČLANKI

Streha začasno prekrita s kakovostno folijo, 12 učilnic še neuporabnih

Dvorana Leona Štuklja pod vodo, na OŠ Drska pouk odpade

OŠ Drska: 'Število zainteresiranih otrok je vedno večje'

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
myomy
13. 11. 2025 21.13
Pa dobr .... a sploh kej štima na Dolenjskem?
ODGOVORI
0 0
galeon
13. 11. 2025 20.52
+2
Županu NM je zdaj prioriteta c iganska populacija. Šola je drugorazredna tema.
ODGOVORI
2 0
plejadanka
13. 11. 2025 20.50
+1
Jbg...Denar je šel v nacikrajino
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
13. 11. 2025 20.48
+1
Smo dali pa za podaljševanje trpljenja v najbolj skorumpirani državi na svetu.
ODGOVORI
1 0
Luka40
13. 11. 2025 20.48
+2
Važno, da se je ministrica slikala in smejala
ODGOVORI
2 0
jedupančpil
13. 11. 2025 20.46
+1
neurje, pol cigicani...kaj bi se doletelo dolenjsko?!
ODGOVORI
1 0
galeon
13. 11. 2025 20.35
+2
Nesposobni ravnatelj. Še pločevine ne zna pospravit na dinos. Naj pokliče sosede pa mu bodo takoj odpeljali.
ODGOVORI
2 0
Vakalunga
13. 11. 2025 20.33
+3
Ne samo za plače javnega sektorja in Božičnico še za Palestinske teroriste, Hamas, Hezbolah in UKRO nacije jemljejo KREDIT..
ODGOVORI
3 0
Jezna Jasna
13. 11. 2025 20.30
+0
V Sloveniji je lastnik stavbe osnovne šole praviloma občina, v kateri ima šola svoj sedež. To izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki določa, da so ustanoviteljice javnih osnovnih šol občine. Kot ustanoviteljice občine zagotavljajo tudi prostore in opremo za delovanje šol, kar pomeni, da so lastnice stavb in zemljišč, kjer šole delujejo.
ODGOVORI
1 1
Jezna Jasna
13. 11. 2025 20.32
+0
Na pomoč Država! Nismo krivi, da smo izvolili nesposobnega župana.
ODGOVORI
1 1
Vakalunga
13. 11. 2025 20.30
+3
Za Ukrajinske rakete je šel denar, pa za PALESTINSKE TERORISTE..
ODGOVORI
4 1
Delavec_Slo
13. 11. 2025 20.27
+4
Važno da ima država denar za gazo in ukrajino!!!!
ODGOVORI
5 1
Sirhakel7
13. 11. 2025 20.01
+3
Glede na super ažurnost pri reševanju popoplavne problematike s strani te vlade sem naravnost šokiran nad to novico....
ODGOVORI
4 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330