OŠ Drska: Učenci v hladnih učilnicah, šola še vedno nima strehe
Dva meseca po hudem neurju, ki je septembra pustošilo po Novem mestu, učenci Osnovne šole Drska še vedno ostajajo brez strehe nad glavo, kupi pločevine pa ležijo kar na sredini šolskega igrišča. Vodstvo šole zdaj skrbi, kaj bodo prinesli vse hladnejši dnevi.
