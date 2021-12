Druga interpelacija zoper Aleša Hojsa: očitki o politizaciji in militarizaciji Policije

V interpelaciji vlagateljice ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu med drugim očitajo odgovornost za soustvarjanje izrednih razmer v državi, za prekomerno uporabo represivnih sredstev in policijsko nasilje na protestih v Ljubljani, protiustavno omejevanje človekovih pravic ter vprašljivo aktivacijo 9. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije.

Ob tem mu očitajo tudi ponižujoč, ignorantski in nestrokoven odnos do splošne in strokovne javnosti ter nezakonito politizacijo in militarizacijo Policije. Ob Hojsovem zapisu na spletu, da mu je bil prisluh ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku iz afere Glupi davki predstavljen že pred časom, pa so predlagatelji na seznam očitkov uvrstili tudi sum storitve kaznivega dejanja oziroma opustitve dolžnega ravnanja.