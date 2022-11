Druga interpelacija: pred poslance notranja ministrica Bobnarjeva

Pred poslanci DZ se bo danes na interpelaciji zagovarjala notranja ministrica Tatjana Bobnar. Interpelacijo so vložili v SDS, v njej pa ministrici med drugim očitajo zlorabo funkcije, zavajanje javnosti in opustitev dolžnostnih ravnanj. Ministrica očitke zavrača in meni, da interpelacija ni podkrepljena z dejstvi ali pa so ta izkrivljena.

icon-expand Tatjana Bobnar FOTO: Bobo Poslanci SDS Tatjani Bobnar v prvi točki interpelacije očitajo zlorabo funkcije, nedosledno izvajanje zakonov, opustitev dolžnostnih ravnanj in zavajanje javnosti glede nezakonitih migracij in posledic odstranjevanja ograje na južni meji. Njena dejanja pa imajo posledico v izgubljanju zaupanja v funkcijo ministrice, menijo. Ob tem izpostavljajo povečevanje števila nedovoljenih prehodov meje in števila prosilcev za azil. Ograjo pa v poslanski skupini SDS razumejo kot najboljši odgovor na migracije, pri čemer se sklicujejo na njeno učinkovitost v primeru Poljske. Ministrica Bobnar očitke zavrača in meni, da interpelacija ni podkrepljena z dejstvi ali pa so ta izkrivljena. Zato poslancem predlaga, naj interpelacijo v celoti zavrnejo. PREBERI ŠE V SDS z interpelacijo proti Bobnarjevi, ta se je 'niti slučajno ne boji' Glede na razmerja moči v DZ sicer interpelacija nima realnih možnosti za uspeh, saj ministrica Bobnar uživa podporo strank koalicije in se bo tako najverjetneje obdržala na ministrskem položaju. Koalicijske Gibanje Svoboda, SD in Levica so sicer že ob vložitvi obeh interpelacij očitke zoper ministrico označile za prazne, neresne in brez utemeljitve.