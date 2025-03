Nova izdaja ljudskih obveznic

Vpisovanje druge izdaje ljudskih obveznic steče v ponedeljek, 10. marca, vpis pa bo potekal med do petka, 21. marca, do 12. ure. Obveznice bodo izdane 28. marca, na Ljubljanski borzi pa 1. aprila.

Še pred začetkom vpisovanja bo ministrstvo za finance v petek na novinarski konferenci predstavilo izdajo obveznic, na novinarski konferenci pa bodo sodelovali tudi predsedniki uprav NLB, OTP, BKS bank in Ilirike, so danes sporočili z ministrstva.

Obveznice bodo dostopne na 268 vpisnih mestih po državi, in sicer prek štirih distributerjev, to so banke NLB, OTP banka in BKS bank ter borzno-posredniška družba Ilirika. Konkretneje - na voljo bodo v 109 poslovalnicah Pošte Slovenije, 79 poslovalnicah OTP banke, 70 poslovalnicah NLB, osmih poslovalnicah BKS bank in dveh poslovalnicah Ilirike.

Ker so stroški trgovanja za male vlagatelje eden od ključnih dejavnikov pri odločitvi za vstop na kapitalski trg, so vsi štirje distributerji tudi tokrat pripravili posebne ponudbe za odprtje trgovalnega računa, prav tako jim popuste ponuja Centralna klirinško depotna družba. Te ugodnosti bodo lahko uveljavili vlagatelji, ki bodo imeli na računu le ljudske obveznice, če bodo imeli na njem tudi druge finančne instrumente, pa se jim bodo stroški zanje zaračunali po ceniku.

Pregled trgovalnih stroškov za male vlagatelje je finančno ministrstvo objavilo na svojih spletnih straneh, gibljejo pa se nekje med 23 in 27 evrov letno v primeru vpisa za 10.000 evrov obveznic ter odločitve vlagatelja za elektronsko obveščanje. Če vlagatelj vpiše za 50.000 evrov obveznic, se ta strošek zviša na 32 do 40 evrov. Kdor bo račun odprl le za nakup teh obveznic, bo moral po izteku njihove ročnosti poravnati še strošek nadomestila za zaprtje trgovalnega računa.

Obrestna mera v višini 2,75 odstotka pomeni, da bo vlagatelj v primeru vpisa za 10.000 evrov obveznic vsako leto prejel 275 evrov obresti, v treh letih torej skupaj 825 evrov. Obresti se bodo izplačevale vsako leto 28. marca, prvič 28. marca 2026. Glavnica se bo nato izplačala ob zapadlosti obveznic v marcu 2028. Neto donos bo zaradi stroškov trgovalnega računa nekaj nižji, upoštevati pa je treba tudi morebitno plačilo davka.

Ob tem velja, da so obresti od vrednostnih papirjev države, izdanih v letih 2024, 2025 ali 2026 in ponujenih izključno fizičnim osebam, v skladu z interventnim zakonom po poplavah avgusta 2023 pri plačilu dohodnine izenačene z obravnavo obresti iz denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah. To pomeni, da so s 25-odstotnim davkom na kapitalske dobičke obdavčene šele nad mejo 1000 evrov.

Obveznice za fizične osebe so primerne predvsem za vlagatelje, ki imajo nekaj privarčevanih sredstev in jih na kratek in srednji rok ne bodo potrebovali, hkrati pa niso naklonjeni prevzemanju finančnih tveganj na kapitalskih trgih, pravijo na finančnem ministrstvu. Izdali jih bodo 28. marca, 1. aprila pa se bo z njimi začelo trgovati na Ljubljanski borzi.