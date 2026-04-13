Druga najstarejša Slovenka: živela v treh državah in zamenjala štiri valute

V Sloveniji je po zadnjih uradnih podatkih živelo 409 ljudi, ki so starejši od 100 let. Najstarejša je Amalija Mohorčič iz Slovenske vasi v brežiški občini. Čez deset dni bo dopolnila 108 let. Druga najstarejša Slovenka pa je Dragica Kerševan, šteje 106 let in živi v novogoriškem domu upokojencev. Njen recept za dolgoživost sta delo in dobri geni. Pa očitno tudi prava mera trme.