Druga neuspešna interpelacija šolske ministrice. Kustečeva ostaja

Več kot 14-urna burna razprava o interpelaciji šolske ministrice Simone Kustec opoziciji ni prinesla želenega rezultata. Za interpelacijo je glasovalo 42 poslancev, proti pa 39. Da bi interpelacija uspela, bi jo moralo podpreti vsaj 46 poslancev. Kustečeva tako še naprej ostaja na ministrskem stolčku.

Opozicijskim LMŠ, SD, Levici, SAB in nepovezanim poslancem ni uspelo zbrati dovolj glasov za podporo interpelaciji ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec. Za interpelacijo je glasovalo 42 poslancev, proti pa 39. Da bi interpelacija uspela, bi jo moralo podpreti vsaj 46 poslancev. Opozicija je ministrici očitala "sedem grehov", o njenem delovanju in odsotnosti v času sprememb na področju šolstva pa so poslanci v državnem zboru razpravljali več kot 14 ur. Na razpravi sta opozicija in koalicija zasedali dva različna bregova glede ocene vodenja Kustečeve. Da gre za eno najslabših šolskih ministric v zgodovini Slovenije ter da nima svoje besede niti vizije, kako voditi ta resor, so bili kritični opozicijski poslanci.

icon-expand Simona Kustec FOTO: Bobo

Poslanec Levice Matej T. Vatovec je izpostavil, da ministrstvo za izobraževanje dejansko vodi nekdo drug, ne ministrica Kustečeva, ki da je izgubila stik z realnostjo tako kot vlada. Problem je v ministričini nesposobnosti in ne napačna stran v politiki, je dejal. Vrstili so se tudi pozivi k odstopu. K temu jo je pred časom pozvalo tudi več kot 17.000 zaposlenih v šolstvu. Ob tem so ji očitali še oholost, napihnjenost, sprenevedanje ter da je igrala žrtev in zlorabila ženske. Kustečeva je namreč v svojem govoru vse očitke zavrnila, "tudi na podlagi dejstva, da kritike mojega dela, ki letijo iz dela leve opozicije, slonijo na mehanizmih, kako žensko utišati, je ne jemati resno, jo poniževati z žaljivkami, ko oziroma če nisi na pravi strani, še posebej, ko gre za žensko v politiki".

V zvezi s slabo komunikacijo in okrožnicami v času epidemije covida-19 je dejala, da je bila ves čas v komunikaciji z ravnatelji, če ne ona, pa njeni sodelavci. Dejala je tudi, da je ministrstvo za ukrepe konec oktobra namenilo 133,4 milijona evrov. O tem, da ni dorasla svoji funkciji, kot ji očita opozicija, pa je dejala, da "njihove kritike slonijo na tem, kako utišati žensko". Zavrnila je tudi očitke o odsotnosti drugih potrebnih ukrepov v izobraževalnem prostoru. Po njenih besedah so sprejeli številne ukrepe za duševno zdravje otrok, sredstva za izobraževanje, znanost in šport dvignili na zgodovinsko raven, sofinancirali so številne naložbe v vzgojno-izobraževalne zavode in z razpisom po več letih pomagali pri gradnjah šol. Dvignili so tudi plače zaposlenim. Spomnila je tudi, da so poleti pripravljali novo osveženo publikacijo o izvajanju pouka, pri čemer so sodelovali tudi ravnatelji osnovnih in srednjih šol. V času te vlade sta bila po njenih besedah sprejeta tudi zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, uresničena je bila ustavna odločba glede financiranja zasebnih osnovnih šol.

Čeprav je opozicija prepričana, da gre za eno najslabših ministric za šolstvo v zgodovini Slovenije, pa v koaliciji ravno nasprotno. "Ministrica za šolstvo je dala največjo sofinanciranje šol, vrtcev in športnih objektov v zgodovini Slovenije; lahko bi rekel celo v zadnjih 150 letih. Lahko bi rekli, da gre za novodobno Marijo Terezijo v slovenskem šolskem sistemu," je ministrici v bran stopil SDS-ov Franc Breznik. Poslanec SDS Tomaž Lisec je medtem ocenil, da je interpelacija smešna, v nekaterih delih tudi patetična. Prepričan je, da gre v njej za politične in osebne sodbe ter "eklatantne laži". Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v odgovoru, ki ga je podprla tudi vlada, že predhodno zavrnilo vse očitke iz interpelacije Kustečeve. Poudarili so, da so bile pred začetkom novega šolskega leta izvedene številne aktivnosti, da bi pouk stekel čim bolj gladko in varno, pri tem pa so tudi aktivno vodili dialog z vsemi deležniki.

Interpelacija je obsegala sedem točk: 1. Opustitev dolžnega ravnanja z neodgovornim zanemarjanjem priprav na šolsko leto 2021/2022 v znanih epidemioloških razmerah; 2. Podcenjujoč, izključujoč in ignorantski odnos do strokovne in zainteresirane javnosti, šolskih sindikatov in civilne družbe ter nesposobnosti usklajevanja epidemioloških ukrepov v sistemu vzgoje in izobraževanja; 3. Ponižujoč in nestrokoven odnosa do znanstvenoraziskovalne dejavnosti; 4. Zapostavljanje družbenih interesov na področju visokega šolstva in uničevanje internacionalizacije; 5. Zanemarjanje področja športa, športnikov in športnih organizacij; 6. Neobčutljivost za duševno in telesno zdravje otrok in mladine; 7. Škodljiva, nespametna in politično motivirana ukinitev Šole za ravnatelje.