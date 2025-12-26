Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Druga noč brez elektrike, delavci na terenu že od jutra

Maribor, 26. 12. 2025 08.00 pred 56 minutami 2 min branja 30

Avtor:
M.P.
Zasneženo območje Zavrča in Cirkulan

Za številnimi prebivalci severovzhodne Slovenije je že druga noč brez elektrike. Tako je tudi na območju Haloz, nam je sporočila tamkajšnja prebivalka, ki je stanje povzela z besedami: "Pol metra snega in dva dni teme." Elektro Maribor je zvečer sporočil, da bodo, čeprav so z intenzivnimi deli številnim na božič uspeli povrniti napajanje, nekatera gospodinjstva še eno noč ostala brez napajanja. Po podatkih na njihovi spletni strani je brez elektrike še vedno slabih 1900 odjemalcev.

"V višjih legah Haloz so že drugi dan izpadi elektrike, ki naj bi bili posledica snega na električnih žicah in obremenjenih vej, ki se ponekod nagibajo čez ceste. Medtem ko je v ravninskih delih elektrika večinoma stabilna, so kraji na bregovih – med njimi Brezovec in Paradiž – več ur skupaj v popolni temi, vmes pa elektrika za nekaj minut utripne in ponovno izgine," nam je sporočila bralka z območja Haloz.

Zemljevid izpada elektrike
Zemljevid izpada elektrike
FOTO: Elektro Maribor

Kot je dejala, naj bi bila popravila otežena tudi zaradi sneženja, dežja in težko dostopnega terena. Da je sicer do izpadov na božični večer prišlo prav zaradi vremenskih nevšečnosti, so nam včeraj potrdili tudi na Elektro Maribor, kjer zagotavljajo, da je omrežje v dobri kondiciji, največji problem pa da predstavljajo številni padci dreves.

"Zakonodaja nam namreč omogoča le čiščenje koridorja ob daljnovodu, kar pomeni pet metrov levo in desno od osi 20 kV daljnovoda. Večina padcev dreves na omrežje pa je običajno izven koridorjev. Izziv so tudi lastniki, ki ne čistijo gozdov in odstranjujejo suhih in bolnih dreves," so pojasnili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Portal Meteoinfo Slovenija je poročal, da je v Halozah padla večja količina snega, v višjih predelih Haloz ponekod tudi do 40 centimetrov. "Ker je sneg težak, je podrl veliko dreves, zaradi padcev dreves ali njihovega povešanja na daljnovode ali električne žice pa je veliko predelov ostalo brez električne energije. Drevesa so ponekod padala tudi na stanovanjske objekte," so zapisali na spletu.

Ekipe Elektra Maribor so bile tako celoten božični dan na terenu in odpravljale težave, velikemu številu odjemalcev pa so, kot so sporočili zvečer, uspeli povrniti napajanje. "Kljub izjemnemu trudu, da bi bila oskrba z električno energijo vzpostavljena v najkrajšem možnem času, pa bo čez noč nekaj območij žal ostalo brez napajanja," so sporočili v četrtek.

Preberi še Božični večer v temi. Elektro Maribor: Padci drevja so se dogajali celo noč

Nekateri prebivalci severovzhodne Slovenije so tako brez elektrike ostali že drugo noč in se zjutraj prebudili v hladno zasneženo jutro. Kot so navedli v Elektro Maribor, so bile brez napajanja zvečer še vedno štiri transformatorske postaje s 84 odjemalci v občini Kungota, devet transformatorskih postaj na območju Zavrča, štiri na območju Leskovec-Videm, tri na območju Majšperka in pet na območju Majšperka - Sesterž.

"Naše ekipe bodo takoj zjutraj nadaljevale z odpravo napak," so še sporočili.

maribor haloze elektrika zima

'Pomembno je v drugem človeku prepoznati sogovornika, ne nasprotnika'

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
St. Gallen
26. 12. 2025 09.20
Energetski vrhunski strokovnjak..je rekla haha
Odgovori
0 0
mario7
26. 12. 2025 09.18
Kje polnijo e-vozila?
Odgovori
+1
1 0
Rdečimesečnik
26. 12. 2025 09.14
Elektro ljubljana ma na slovenski cesti kar 30ljudi iz svobode so kar napis dal svoboda rezultat je pač tema
Odgovori
-1
0 1
mario7
26. 12. 2025 09.20
Bolje svoboda, kot. hunta sds
Odgovori
0 0
Napredni
26. 12. 2025 09.14
Ta elektro treba od prvega do zadnjega vse kazensko ovadili, lopove. Znajo denar pobirati, da bi pa kaj vložki v omrežje pa ne. Banda pokvarjena.
Odgovori
+3
3 0
Rdečimesečnik
26. 12. 2025 09.12
Kaj se zagovarjajo na lastnike vlada je pokradla vsa elektro podjetja že 4leta nič vzdrževanja
Odgovori
+1
2 1
kakorkoliže
26. 12. 2025 09.12
Elektrooligarhi obljubljao, da bo elektrika še dražja, zato se glavnemu oligarhu zahvalite na volitvah.
Odgovori
+3
3 0
optimist11
26. 12. 2025 09.08
Elektro, DARS, njihov smrtni sovražnik je sneg. To pa zaradi njihove neorganiziranosti...In kaj bo sedaj naredil Elektro? Vzpostavil nazaj omrežje in so končali . Je to rešitev problema? Hudiča, a res nihče ne pozna osnovnih metod , ki jih uporabljajo v gospodarstvu ob primerih izpadov, slabe kvalitete....? Pa kak šolan kader imamo? A so res vsi prišli do diplom v Bosni???
Odgovori
+7
7 0
Delavec_Slo
26. 12. 2025 09.11
Šolan?
Odgovori
+2
2 0
proofreader
26. 12. 2025 09.04
Če vsi mislite drugače kot jaz, je to enoumje, je rekla Golobova sekretarka za energetiko.
Odgovori
+4
6 2
kala 09
26. 12. 2025 09.04
Imajo pa romantiko.
Odgovori
+2
3 1
proofreader
26. 12. 2025 09.02
Zdaj ko je elektrooligarh na oblasti je nenavadno veliko izpadov. Pa so dvignili in zakomplicirali omrežnino.
Odgovori
+11
11 0
zmago56
26. 12. 2025 09.00
Je kdo od odgovornih že odstopil in nagrado za uspešno delo vrnil?
Odgovori
+13
13 0
proofreader
26. 12. 2025 09.00
To dobiš, če o energetiki odloča Golobova politologinja.
Odgovori
+7
10 3
Ponent
26. 12. 2025 08.53
Gospodarske družbe samo kradejo in se bogatijo, infrastruktura pa počasi propada. Žalostno
Odgovori
+11
11 0
Uporabnik1921539
26. 12. 2025 08.50
konstantno se drazijo vse dajatve,povezane z elektrikoNa samo energijo je obeseno toliko vsega,sa je popolnoma vseeno koliko je pirabis,ker je znesek na poloznici visok zaradi drugih reci.Ta denar je namenjen za obnovo obstojece infrastrukture,ki pa je nice ne popravlja
Odgovori
+7
7 0
zmago56
26. 12. 2025 08.48
Če bi bil denar od omrežnin namensko porabljen in si ga nebi za nagrade razdelili bi bila omrežja dobro vzdrževana in takih izpadov nebi bilo.
Odgovori
+11
11 0
RightOn
26. 12. 2025 08.46
In vsi prižgane luči, pečice, fene in še kaj, da vidijo, kdaj bo elektrika nazaj. Valjda omrezje po minuti spet pocepne.
Odgovori
-6
1 7
kakorkoliže
26. 12. 2025 08.44
Računi za elektriko še enkrat višji kot pred petimi leti, pa še vedno ni za nove kable. Le kam za vraga gre ves denar?
Odgovori
+10
10 0
ptuj.si
26. 12. 2025 08.36
Golobovi elektro oligarhi so pa res nesposobni.
Odgovori
+14
15 1
Teflonka
26. 12. 2025 08.41
Kopriva...kaj ima to veze s Papežem!???
Odgovori
-6
0 6
ptuj.si
26. 12. 2025 08.42
Golobovi prijatelji imajo preko elektro infrastrukturo, ki jo že našim denarjem ne posodabljajo.
Odgovori
+13
13 0
kakorkoliže
26. 12. 2025 08.50
Nimajo jo preko, enostavno so si jo prilastili in sedaj jo nam zaračunavajo kolikor se jim zazdi. Banda
Odgovori
+7
7 0
Prizemljen
26. 12. 2025 08.35
To se zgodi,ker enako kot vodotoke,ki jih drzava ne cisti,tako ELEKTRO ne “srrvisira”omrezja dokler se drog ne podere,dokler drevesa vse ne prerastejo in padejo na napeljave….ne obnavljajo infrastrukture in cakajo…tako je v nasi drzavi,vsi z vlado vred samo crpajo place,naredijo pa nic…v casu YU se je non stop servisirala infrastruktura,bilo je vec snega,pa je bila elektrika vedno…izpadov zelo malo…zdaj pa je glavna novica na 24ur,da so delavci ze od jutra na terenu…to je za pavliho
Odgovori
+13
13 0
jazpatipažidanamarela
26. 12. 2025 09.01
Zanimivo pa je, da so bile v času Jugoslavije namenske redukcije elektrike. Sicer še zdaj ne vem zakaj.
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
26. 12. 2025 08.34
Še dobro, da je zima .. vsaj s hladilnikom ni problema .. Malo bolj nerodno je z zmrzovalno skrinjo .. !
Odgovori
+6
7 1
jazpatipažidanamarela
26. 12. 2025 09.02
To bi držalo, če imaš hladilnik v prostoru, ki se ne ogreva ali zunaj na prostem.
Odgovori
0 0
ptuj.si
26. 12. 2025 09.03
Rožle, ti imaš hladilnik zunaj??
Odgovori
0 0
Yarmouth lad
26. 12. 2025 09.13
Niste ga čiste razumeli... ker je zima, lahko hrano hladiš zunaj, ker pa so zime tako mile, je z zamrzovanjem zunaj že problem :) to je bil point...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
zadovoljna
Portal
13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
Najboljše najlonke za zimo
Najboljše najlonke za zimo
vizita
Portal
Koliko korakov potrebujemo, da pokurimo praznične dobrote?
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
cekin
Portal
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Božična torta zamajala imperij modne ikone
moskisvet
Portal
Nekoč se mu niso mogle upreti
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Pet preprostih navad, zaradi katerih bo vaš dom vedno čist
Pet preprostih navad, zaradi katerih bo vaš dom vedno čist
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
okusno
Portal
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
voyo
Portal
Na krilih upanja
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425