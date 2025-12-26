Druga noč brez elektrike, delavci na terenu že od jutra

"V višjih legah Haloz so že drugi dan izpadi elektrike, ki naj bi bili posledica snega na električnih žicah in obremenjenih vej, ki se ponekod nagibajo čez ceste. Medtem ko je v ravninskih delih elektrika večinoma stabilna, so kraji na bregovih – med njimi Brezovec in Paradiž – več ur skupaj v popolni temi, vmes pa elektrika za nekaj minut utripne in ponovno izgine," nam je sporočila bralka z območja Haloz.

Zemljevid izpada elektrike FOTO: Elektro Maribor

Kot je dejala, naj bi bila popravila otežena tudi zaradi sneženja, dežja in težko dostopnega terena. Da je sicer do izpadov na božični večer prišlo prav zaradi vremenskih nevšečnosti, so nam včeraj potrdili tudi na Elektro Maribor, kjer zagotavljajo, da je omrežje v dobri kondiciji, največji problem pa da predstavljajo številni padci dreves. "Zakonodaja nam namreč omogoča le čiščenje koridorja ob daljnovodu, kar pomeni pet metrov levo in desno od osi 20 kV daljnovoda. Večina padcev dreves na omrežje pa je običajno izven koridorjev. Izziv so tudi lastniki, ki ne čistijo gozdov in odstranjujejo suhih in bolnih dreves," so pojasnili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Portal Meteoinfo Slovenija je poročal, da je v Halozah padla večja količina snega, v višjih predelih Haloz ponekod tudi do 40 centimetrov. "Ker je sneg težak, je podrl veliko dreves, zaradi padcev dreves ali njihovega povešanja na daljnovode ali električne žice pa je veliko predelov ostalo brez električne energije. Drevesa so ponekod padala tudi na stanovanjske objekte," so zapisali na spletu. Ekipe Elektra Maribor so bile tako celoten božični dan na terenu in odpravljale težave, velikemu številu odjemalcev pa so, kot so sporočili zvečer, uspeli povrniti napajanje. "Kljub izjemnemu trudu, da bi bila oskrba z električno energijo vzpostavljena v najkrajšem možnem času, pa bo čez noč nekaj območij žal ostalo brez napajanja," so sporočili v četrtek.