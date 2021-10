Vlada predlogu zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov ne nasprotuje

"S predlaganim zakonom v Sloveniji prepovedujemo dajanje na trg vseh proizvodov iz oksorazgradljive plastike in najbolj pogosto uporabljenih izdelkov oz. proizvodov za enkratno uporabo, kamor sodijo jedilni pribor, krožniki, slamice, vatirane palčke, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, posode za živila iz ekspandiranega poliestra," je povzel Andrej Rajh (SAB).

Kot je dejal, se je uporaba teh izdelkov v času epidemije le še razširila, zato so v SAB pripravili ta zakon. "Z njim v slovenski pravni red prenašamo del evropske direktive, ki jo morajo implementirati države EU. Rok za prenos direktive je potekel 1. julija, EU pa še ni pripravila vseh navodil in pravilnikov in zato je zamujala tudi vlada, ki je 19. avgusta sprejela uredbo," je povzel.