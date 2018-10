Druga plat maratona: dež, predsednik in zastoji

Najtopleje je bilo sicer oktobra 2005, ko so že zjutraj namerili 14 stopinj Celzija, ob 14. uri pa kar 18,8 stopinje. Najbolj pa so tekači drgetali leta 2003, ko se je živo srebro zjutraj spustilo na minus 2,8 stopinje, do 14. ure pa je prilezlo na 5,3 stopinje.

Jan Kokalj in Maruša Mišmaš sta po pričakovanju ubranila lanski zmagi v teku na 10 km na 23. Ljubljanskem maratonu. Kokalj je slavil s časom 31 minut in 45 sekund, Mišmaševa pa s 35:07.

Rahel dež, zaradi katerega letos ni bilo na spregled nepogrešljivih maskot, brezvetrje in prijetne temperature so mnogim tekačem prijali, a zmagovalec Etiopijec Sisay Lemma Kasaye, ki je z izjemnim rekordom proge 2:04:58 uresničil dolgoletna pričakovanja organizatorjev, je povedal, da je zadovoljen, da je kljub vremenu in kljub temu, da je ostal brez spodbujevalcev, uspel postaviti tak rezultat. Da so prizadevni organizatorji še bliže želenemu zlatemu znaku mednarodne atletske zveze, pa je z rekordnim časom 2:22:58 tudi v ženski kategoriji poskrbela simpatična Kenijka Visiline Jepkesho.