Druga protestna ljudska skupščina: 'Čas je, da vzame ljudstvo zadeve v svoje roke'

Namen današnje druge protestne ljudske skupščine je krepitev zavezništva civilne družbe, nadgradnja vizije prihodnosti Slovenije in skupna zasnova konkretnih prihajajočih akcij, sporočajo.

"Protesti združujejo različne sfere, od akademikov, organizacij civilne družbe in sindikatov do kulturnikov ter angažiranih posameznic in posameznikov. Namen tokratne skupščine je povezati te sfere za oblikovanje konkretnih bojev," so zapisali ter dejali, da se danes usmerjajo na najaktualnejše problematike, kot so referendum o Zakonu o vodah, javno zdravstvo, sprememba volilnega sistema, zakon o tujcih, prihodnost in krepitev protestniškega gibanja ter uničevanje medijskega prostora.

Izpostavili so, da petkovi protesti zadnje leto in pol ves čas odpirajo prostor za naslavljanje različnih problematik, "ki jih s svojim delovanjem in diskurzom povzroča strahovlada Janeza Janše".