Druga sezona showa Povej tako kot je

Ob voditeljici Tatjani Jurić v oddaji sodelujejo Veselin, Una Glišić, Marko Petrić, Zipssy (Nora Bago), Rebeka Dremalj, David Amaro, Ilda Humić in Josip Milanović, ki odkrito delijo svoje izkušnje o uspehu, pričakovanjih okolice in osebnih izzivih, s katerimi se soočajo. Skozi njihove zgodbe je jasno razvidno, da se za javno podobo skrivajo resnični ljudje, ki se kljub različnim življenjskim potem soočajo z zelo podobnimi dilemami in vprašanji.

Pogovori potekajo v sproščenem in nevsiljivem vzdušju, ki spodbuja iskrenost in medsebojno razumevanje. Namesto hitrih odgovorov imajo sodelujoči prostor za razmislek in deljenje lastnih pogledov, kar celotnemu formatu daje dodatno globino. Takšen pristop pogosto spodbuja gledalce, da se prepoznajo v izrečenih besedah in premislijo o lastnih prioritetah.