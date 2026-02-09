Naslovnica
Oglas

Druga sezona showa Povej tako kot je

Ljubljana, 09. 02. 2026

Avtor:
P.R.
SEB05513

Oddaja Povej tako kot je tudi v drugi sezoni potrjuje, da imata iskrenost in avtentičnost močno mesto v sodobnem medijskem prostoru. Cedevita z njo nadaljuje gradnjo formata, ki v ospredje postavlja ljudi, njihova čustva in resnične izkušnje, brez olepševanja ali vsiljenih pogledov. Prav zato oddaja deluje pristno, razumljivo in relevantno za široko občinstvo.

Ob voditeljici Tatjani Jurić v oddaji sodelujejo Veselin, Una Glišić, Marko Petrić, Zipssy (Nora Bago), Rebeka Dremalj, David Amaro, Ilda Humić in Josip Milanović, ki odkrito delijo svoje izkušnje o uspehu, pričakovanjih okolice in osebnih izzivih, s katerimi se soočajo. Skozi njihove zgodbe je jasno razvidno, da se za javno podobo skrivajo resnični ljudje, ki se kljub različnim življenjskim potem soočajo z zelo podobnimi dilemami in vprašanji.

Pogovori potekajo v sproščenem in nevsiljivem vzdušju, ki spodbuja iskrenost in medsebojno razumevanje. Namesto hitrih odgovorov imajo sodelujoči prostor za razmislek in deljenje lastnih pogledov, kar celotnemu formatu daje dodatno globino. Takšen pristop pogosto spodbuja gledalce, da se prepoznajo v izrečenih besedah in premislijo o lastnih prioritetah.

Dodatno svežino drugi sezoni prinaša tudi nov okus Cedevitine vitaminske vode jagoda in yuzu v pakiranju 0,5 L, ki se popolnoma ujema z energijo in ritmom oddaje. Druga sezona oddaje je na voljo na YouTube kanalu Cedevite ter prinaša vsebino, ki ostane v spominu še dolgo po tem, ko se kamera ugasne.


Naročnik oglasne vsebine je Cedevita.

show druga sezona povej tako kot je cedevita
