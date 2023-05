Druga stavka dostavljavcev Wolta in Glova: 'Zahtevamo pogajanja'

Te navedbe po njihovem ne držijo. "Tega jim ne preprečuje nobena nacionalna ali evropska zakonodaja, ravno obratno. Kot smo navedli ob prvi opozorilni stavki dostavljavk in dostavljavcev, nacionalni in evropski pravni akti omogočajo kolektivna pogajanja in sklepanje kolektivnih dogovorov tudi za samozaposlene in, v Sloveniji, študente delavce," so poudarili.

Družbi sta zahtevo zavrnili, saj da za pogajanja in za organiziranje dostavljavcev ne obstaja pravna podlaga. Odgovora "sta jasno izkazala, da ne želijo pristopiti k pogajanjem in da ne spoštujejo socialnega dialoga", so zapisali v sindikatu.

Sindikat dostavljalcev je 26. aprila na sedeža Wolta in Glova v Ljubljani predal zahtevo za pristop k pogajanju za sklenitev kolektivne pogodbe, ki bi sistemsko urejala položaj dostavljalcev in popravila zdaj "izredno slabe in nestabilne pogoje dela" dostavljavcev.

Zaradi nepriznavanja sindikata in nepripravljenosti za pogajanja o kolektivni pogodbi je prek 100 dostavljavcev že 12. maja za dve uri prekinilo delo. Ker pa tudi to Wolta in Glova ni omehčalo, so zdaj pristopili k drugi opozorilni stavki, zahteva pa ostaja enaka: pristop h kolektivnim pogajanjem s Sindikatom dostavljavcev - Sindikat Mladi plus.

Temu po njihovih besedah pritrjujeta tudi Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) in ministrstvo za delo, ki je potrdilo, da "ni zakonskih zadržkov, da se ob upoštevanju svobodne volje posameznega delodajalca in predstavnikov dostavljavcev, sklepa (podjetniška) kolektivna pogodba, v kateri bi se stranki svobodno dogovorili za vsebine, ki bi bile predmet urejanja določenih vidikov razmerij med strankama".

"Dostavljavci so se povezali v sindikat, ker so pogoji njihovega dela izredno slabi, plačilo za opravljeno delo pa vedno nižje. V odnosu do Wolta in Glova so kljub t. i. partnerskemu sodelovanju v podrejenem položaju, saj lahko Wolt in Glovo enostransko spreminjata podpisane pogodbe in s tem enostransko vplivata na višino plačila za njihovo delo in ostale pogoje dela," so podčrtali v sindikatu.

Poleg slabih pogojev, nižanja plačila in enostranskega poseganja v ključne vidike njihovega dela je bil povod za sindikalno organiziranje dostavljavcev tudi neupoštevanje njihovih pripomb s strani vodstev Wolta in Glova.

"Wolt in Glovo v Sloveniji sta imela več manjših sestankov z dostavljavci, ampak na njih niso želeli razpravljati o ključnih in perečih težavah, s katerimi se dostavljavci soočajo, nikoli niso sklenili nobenega dogovora za izboljšanje položaja. Ti pogovori torej niso imeli nobenega učinka na višino plačila ali pogoje dela," so pojasnili.

Če Wolt in Glovo tudi po današnji stavki ne bosta pristopila h kolektivnim pogajanjem, bodo primorani dodatno stopnjevati sindikalne aktivnosti, so sklenili.