Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Pred 10 leti Madžarska zaprla mejo s Hrvaško, ta begunce preusmerila k nam

Ljubljana, 17. 10. 2025 09.12 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
0

Mineva deset let od začetka t. i. drugega vala begunske krize leta 2015. Število beguncev, ki so vstopili v Slovenijo, je naraslo po tistem, ko je Madžarska oktobra zaprla mejo s Hrvaško, ta pa je begunce preusmerila proti slovenski meji. Največ beguncev v enem dnevu je v Slovenijo vstopilo 21. oktobra, in sicer 12.600.

Ko se je jeseni 2015 val beguncev, ki so zlasti z Bližnjega vzhoda bežali pred vojno in nasiljem, usmeril na balkansko pot, je Slovenijo prešlo več kot 360.000 prebežnikov. Velika večina jih je pot nadaljevala v zahodno Evropo, Slovenija je bila zanje tranzitna država.

Zapiranje mej

17. septembra 2015 je v državo prispela prva večja skupina beguncev, ki so bežali z vojnih območij na Bližnjem vzhodu. Potem ko je Madžarska zaprla mejo s Srbijo, da bi zajezila vstop beguncev, so se ti preusmerili na Hrvaško in v Slovenijo. Prvi val je trajal pet dni, v Slovenijo je prišlo okoli 3600 ljudi.

Preberi še Ko je Slovenijo v nekaj mesecih prečkalo pol milijona ljudi

Tako imenovani drugi begunski val se je začel 17. oktobra 2015, ko je Madžarska zaprla mejo s Hrvaško, ta pa je begunce preusmerila proti slovenski meji. Že tretji dan drugega vala se je na meji med Slovenijo in Hrvaško zapletlo. S hrvaške strani so pošiljali begunce čez mejo nenapovedano in razpršeno, kar je izjemno upočasnilo sprejem, številni pa so obtičali med mejnima prehodoma v mrazu in dežju.

Skozi Slovenijo se je nato vzpostavil koridor, velika večina beguncev se v Sloveniji ni zadržala več kot en dan, le peščica od njih pa je v naši državi zaprosila za mednarodno zaščito. V Slovenijo je nato 21. oktobra vstopilo največ beguncev v enem dnevu, in sicer kar 12.600. Skupno število prebežnikov, ki so do konca oktobra vstopili v državo, je preseglo 100.000.

Zdaj precej manj nedovoljenih prehodov meje

Po zaprtju balkanske poti in vzpostavitvi strožjega nadzora je število prehodov v letu 2016 drastično padlo. Nato se je število migrantov, ki so nezakonito prečkali mejo, povečevalo in najbolj strmo poraslo v letu 2023, po koncu pandemije covida-19. Že lani se je trend obrnil, število nedovoljenih prehodov meje je znova začelo padati. V letošnjem letu pa je takih prehodov za polovico manj v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Preberi še Mednarodni dan migrantov: Nikoli ne veš, kdaj boš potreboval roko pomoči

Trenutno je v Sloveniji nastanjenih relativno malo prosilcev in oseb s priznano zaščito glede na število prehodov. Se pa podaljšuje čas bivanja v azilnih domovih, kar lahko kaže tudi na počasnejše postopke pridobivanja mednarodne zaščite.

Velik logistični zalogaj

Begunska kriza je za Slovenijo pomenila velik logistični zalogaj, saj je morala v kratkem času poskrbeti za nastanitve, prehrano, zdravstveno pomoč in prevoze beguncev.

Preberi še FOTO in VIDEO: Cerar za CNN: '13 tisoč ljudi je za Slovenijo enako, kot če bi v ZDA v enem dnevu prišlo 2 milijona ljudi'

Obenem so obdobje zaznamovali varnostni izzivi, zato je bilo na mizi tehtanje med humanitarnim in varnostnim vidikom krize.

Država pa se bo tudi v prihodnjih letih soočala z vprašanjem, kako oblikovati migracijsko politiko, ki bo hkrati učinkovita, spoštljiva do človekovih pravic in prilagojena evropskim usmeritvam.

begunci migranti prebežniki drugi val begunska kriza
Naslednji članek

KPK ni odkrila nepravilnosti v celjski bolnišnici

Naslednji članek

Zaradi prežaganega zatiča na kretniški ključavnici v Vintgarju iztiril vlak

SORODNI ČLANKI

'To je veliko, za slovenske razmere absolutno neobvladljivo število'

Cerar: Nemška vlada mora javno povedati, da je pot v Evropo za nezakonite migrante zaprta

Le 16 odstotkov Nemcev verjame, da 'bo begunski val prinesel več gospodarskih priložnosti kot težav'

Slovenska vojakinja: 'V živo je čisto drugače, kot ko to gledaš na televiziji ali bereš na spletu'

FOTO in VIDEO: Cerar za CNN: '13 tisoč ljudi je za Slovenijo enako, kot če bi v ZDA v enem dnevu prišlo 2 milijona ljudi'

FOTO in VIDEO: Milanović prepričan, da bo begunski val ustavila zima, spomladi pa bo situacija bolj jasna in pod nadzorom

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306