Pred 10 leti Madžarska zaprla mejo s Hrvaško, ta begunce preusmerila k nam

Mineva deset let od začetka t. i. drugega vala begunske krize leta 2015. Število beguncev, ki so vstopili v Slovenijo, je naraslo po tistem, ko je Madžarska oktobra zaprla mejo s Hrvaško, ta pa je begunce preusmerila proti slovenski meji. Največ beguncev v enem dnevu je v Slovenijo vstopilo 21. oktobra, in sicer 12.600.

Ko se je jeseni 2015 val beguncev, ki so zlasti z Bližnjega vzhoda bežali pred vojno in nasiljem, usmeril na balkansko pot, je Slovenijo prešlo več kot 360.000 prebežnikov. Velika večina jih je pot nadaljevala v zahodno Evropo, Slovenija je bila zanje tranzitna država.

Zapiranje mej

17. septembra 2015 je v državo prispela prva večja skupina beguncev, ki so bežali z vojnih območij na Bližnjem vzhodu. Potem ko je Madžarska zaprla mejo s Srbijo, da bi zajezila vstop beguncev, so se ti preusmerili na Hrvaško in v Slovenijo. Prvi val je trajal pet dni, v Slovenijo je prišlo okoli 3600 ljudi.

Tako imenovani drugi begunski val se je začel 17. oktobra 2015, ko je Madžarska zaprla mejo s Hrvaško, ta pa je begunce preusmerila proti slovenski meji. Že tretji dan drugega vala se je na meji med Slovenijo in Hrvaško zapletlo. S hrvaške strani so pošiljali begunce čez mejo nenapovedano in razpršeno, kar je izjemno upočasnilo sprejem, številni pa so obtičali med mejnima prehodoma v mrazu in dežju.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

Skozi Slovenijo se je nato vzpostavil koridor, velika večina beguncev se v Sloveniji ni zadržala več kot en dan, le peščica od njih pa je v naši državi zaprosila za mednarodno zaščito. V Slovenijo je nato 21. oktobra vstopilo največ beguncev v enem dnevu, in sicer kar 12.600. Skupno število prebežnikov, ki so do konca oktobra vstopili v državo, je preseglo 100.000.

Zdaj precej manj nedovoljenih prehodov meje

Po zaprtju balkanske poti in vzpostavitvi strožjega nadzora je število prehodov v letu 2016 drastično padlo. Nato se je število migrantov, ki so nezakonito prečkali mejo, povečevalo in najbolj strmo poraslo v letu 2023, po koncu pandemije covida-19. Že lani se je trend obrnil, število nedovoljenih prehodov meje je znova začelo padati. V letošnjem letu pa je takih prehodov za polovico manj v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Trenutno je v Sloveniji nastanjenih relativno malo prosilcev in oseb s priznano zaščito glede na število prehodov. Se pa podaljšuje čas bivanja v azilnih domovih, kar lahko kaže tudi na počasnejše postopke pridobivanja mednarodne zaščite.

Velik logistični zalogaj

Begunska kriza je za Slovenijo pomenila velik logistični zalogaj, saj je morala v kratkem času poskrbeti za nastanitve, prehrano, zdravstveno pomoč in prevoze beguncev.

Obenem so obdobje zaznamovali varnostni izzivi, zato je bilo na mizi tehtanje med humanitarnim in varnostnim vidikom krize.

