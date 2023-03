Drugi blok v Krškem je 'nacionalnega pomena'

Leta 2013 je Martin Novšak, nekdanji direktor Gen energije, zagotavljal, da bo drugi blok stal prej kot v petnajstih letih. Vendar 10 let kasneje drugega bloka še ni. Jedrska elektrarna, ki prispeva 20 odstotkov električne energije za oskrbo Slovenije in 16 odstotkov za oskrbo Hrvaške, letos šteje že 40 let. Življenje pa so ji v začetku leta podaljšali za vsaj 20 let. Kot pravi Gorazd Pfeifer, bodoči predsednik uprave Neka: "Naš cilj je vzdrževati elektrarno v izredno dobrem stanju in se kasneje mogoče pogovarjati tudi za podaljševanje."

Kot priznavajo, bi lahko obratovala vsaj do leta 2063, ko bo elektrarna štela 80 let. Kljub temu drugi blok krvavo potrebujemo, pravi podpornica jedrske energije in odgovorna urednica JedrskaSi Tamara Langus. "Ali za to, da bi lahko nadomestila nekoč nekaj, ali da gre karkoli narobe in tudi zato, da Slovenija ostane jedrska država," dodaja Langusova.

Medtem pa Aleksander Mervar, direktor Elesa, komentira: "Če bomo proti vsemu in bo ena skupina proti mokricam, vetrnicam, nuklearkam, ne bo šlo. Če pa ni elektrike, pa po medijih beremo, kako so ubogi ljudje, ki nimajo elektrike."

Pred nami je vedno večja uporaba elektrike, na trg namreč prihaja vse več električnih vozil. Lani pa smo dosegli tudi rekord v uvoženi elektriki in smo tudi letos v povprečju 31-odstotno odvisni od nje. "Bolj kot bomo uvozno odvisni, bolj bomo odvisni od evropskih cen in bolj bomo povečevali tveganja v kriznih razmerah neoskrbe," je prepričan Mervar. Neodločen je tudi Pfeifer, ki pravi, da se bo treba čim prej odločiti in v nekaj investirati.