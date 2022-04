Predčasno glasovanje: 'Odkar delam na voliščih, še ni bilo toliko ljudi'

"Težava je le še to, da morajo ljudje na nekaterih večjih voliščih čakati nekoliko dlje," je pripomnil Mencigar. Po njegovih besedah se najdaljša vrsta nabira v volilnih okrajih Bežigrad I in Bežigrad II, pa tudi Center in Šiška.

"Na teh predčasnih volitvah je za približno 2000 volivcev več, kot jih je bilo na prejšnjih volitvah," je dejal Ernest Mencigar , koordinator okrajnih volilnih komisij UE Ljubljana. Izpostavil je, da se na volišču soočajo s "standardnimi" težavami. "Ljudje pridejo brez volilnega lističa (vabila), zato je treba poiskati, v katerem volilnem imeniku so," je dejal in dodal, da drugih večjih zapletov ne opažajo. Da bi lahko svojo državljansko dolžnost opravili čim učinkoviteje, vzemite s sabo vabilo, ki ste ga prejeli na dom.

"Odkar delam na volitvah – pa že veliko let delam na volitvah – še ni bilo tako veliko ljudi," je dejala Mateja Novak , ki dela za volilni okraj Ljubljana Šiška 4. Glede volilne udeležbe so zato s sodelavkami komentirale, da upajo, da bo visoka. "Zelo velika bo," je bila prepričana sodelavka.

"Danes je na volišču več ljudi," je dejal Branko Čebokli , ki dela za volilni okraj Ljubljana Moste, in dodal, da je gneča nastala po 10. uri. "Včeraj je bilo več ljudi popoldne kot dopoldne. Po tretji, ko so ljudje končali delo, so se nabrali," je povedal in v smehu pripomnil: "Kot bi jih pripeljal avtobus, prav tako!" S sodelavcem Brankom Bučarjem ocenjujeta, da bo tudi danes popoldne svojo voljo prišlo izrazit več ljudi kot dopoldne.

Same so se odločile, da bodo upoštevale priporočila in si nadele maske, ki sicer niso obvezne. "Zaradi varnosti. Dve leti nisem imela covida, pa upam, da ga tu ne bom dobila," je dejala Novakova in pojasnila, da so vendarle v stiku z veliko ljudmi.

Da je na volišče danes prišlo še več ljudi kot včeraj, ocenjuje tudi študent Svit Kerkman, ki skrbi za validacijo parkirnih listkov. Opaža, da se več ljudi na volišče odpravi popoldne. "Dopoldne je več starejših, popoldne pa pridejo ostali, po službah," je povedal. Glede nošenja mask, ki so priporočene, a ne obvezne, je povedal, da jih nosi več ljudi, kot je pričakoval.

Kovačeva: 1000-odstotno prepričana sem, da bo udeležba višja

Iz Inštituta 8. marec sporočajo, da so volitve nekaj veselega in lepega. "Imamo namreč moč, da nekaj spremenimo in nekaj storimo." Da bi lahko volila, se je iz New Yorka pripeljala Nika Kovač, politična aktivistka in direktorica inštituta. "Prijavila sem se na glasovanje iz tujine, a se je ravno takrat sesula spletna stran DVK-ja. To me je tako razjezilo, da sem še isti večer kupila karte in prišla v Ljubljano," je pojasnila.

Svoj glas je skupaj z ostalimi članicami in člani oddala že v torek.

"Jaz sem 1000-odstotno prepričana, da bo udeležba višja. V Inštitutu 8. marec smo s skoraj 4000 prostovoljci zadnja dva meseca delali za to. Verjamemo v to," je dejala in dodala, da ljudje niso neumni, da vedo, kaj se dogaja, in da radi pokažejo, kaj si mislijo. "Mislim, da se bo to pokazalo tudi na teh volitvah," je pripomnila.