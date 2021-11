Drugi krog donacijske kampanje Za obSTAnek: 'Profesionalnega novinarstva ne damo'

Začel se je drugi krog donacijske kampanje Za obSTAnek, v kateri lahko s poslanim SMS-sporočilom prispevate k "nujno potrebni finančni podpori Slovenski tiskovni agenciji," so sporočili iz Društva novinarjev Slovenije. STA je že 305. dan brez plačila, poleg poslanega SMS-sporočila so možne tudi donacije na poseben račun društva.

icon-expand STA se že 305. dan bori za obstanek. FOTO: Bobo

Pri DNS poudarjajo, da boste tako pripomogli, da bo STA po mesecih vladnega izčrpavanja in izigravanja zakonodaje lahko obstala. "Brez izjemne podpore javnosti agencije že zdaj ne bi bilo več. Skupaj jo lahko ohranimo ter s tem ponovno jasno in glasno sporočimo, da neodvisnega in profesionalnega novinarstva ne damo."

Donirate lahko tako, da v SMS sporočilo napišete ključno besedo STA5 in pošljete na številko 1919. Tako za obstanek STA prispevate pet evrov. Poleg SMS donacije pa je še naprej možno na račun DNS (SI56 6100 0002 5727 075) poslati tudi znesek podpore v poljubni višini.

V prvi kampanji, spomladi, so z donacijami zbrali 274.743 evrov. "Ob nadaljnjem zaostrovanju razmer in obdobju brez premika smo prejeli številne pobude iz javnosti, da SMS-kampanjo obnovimo. Zdaj jim zato tudi sledimo," so pojasnili ponovno odločitev.