Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Iskanje mandatarja: do 19. maja pričakovati kandidaturo Janše

Ljubljana, 06. 05. 2026 07.36 pred 1 uro 2 min branja 92

Avtor:
STA M.S.
Janez Janša na posvetu pri predsednici države o kandidatu za predsednika vlade.

Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni, ob predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanci. Do izteka roka 19. maja je tako ob uspešno zaključenih pogajanjih v DZ pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše.

DZ se je namreč na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu kandidata za mandatarja DZ ne bo predlagala. Kot je pojasnila, je po posvetih s poslanskimi skupinami ugotovila, da se večinska podpora ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati.

Danes tako formalno začenja teči drugi, 14-dnevni krog iskanja mandatarja, v katerem lahko do 19. maja svojega kandidata poleg predsednice republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.

V drugem krogu je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje še četrte koalicije pod njegovim vodstvom. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so SDS, trojček okoli NSi in Demokrati Anžeta Logarja uskladili, so sporočili v torek. Janša računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, nato sledi kadrovski razrez.

Janez Janša in Jernej Vrtovec.
Janez Janša in Jernej Vrtovec.
FOTO: Luka Kotnik

Če bo predlog za mandatarja v tem krogu vložen, mora DZ volitve o kandidatu ali kandidatih v drugem krogu opraviti najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po preteku roka za predložitev kandidatur. Glasovanje bi torej lahko sledilo najhitreje 22. maja.

Če v drugem krogu kandidat za mandatarja ni izvoljen, predsednik republike razpusti DZ in razpiše nove volitve, razen če DZ v 48 urah z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev ne sklene izvesti ponovne volitve predsednika vlade. Za njegovo izvolitev zadošča večina opredeljenih glasov navzočih poslancev. Janša je sicer že napovedal, da SDS v tem "dodatku" vlade ne bo sestavljala.

Preberi še Janša: Uskladili smo izhodišča za koalicijsko pogodbo
janez janša vlada mandatar

Protest pred azilnim domom: Ustavite deportacijo

Poklicni rak: delo, ki ubija

24ur.com Pred nami odločilni dnevi za sestavo bodoče vlade
24ur.com 'Več kot jasno je, da nimajo namena, da se zadeva zaključi'
24ur.com Triminutna seja DZ, predsednica ni predlagala mandatarja: kaj sledi?
24ur.com Urad predsednice prejel 12 kandidatur za varuha človekovih pravic
24ur.com Parlamentarno zaslišanje Marte Kos naj bi potekalo 6. ali 7. novembra
24ur.com SD: v. d. glavnega tajnika postal Frangež, aprila bodo imeli volilni kongres
24ur.com Začela se je volilna kampanja za volitve v DZ
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI92

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BauBau1
06. 05. 2026 08.53
Golob naj kar prevzame krivdo, da bomo imeli spet zagrenjenega puklastega nakladača. Vse to kar se dogaja sedaj, da ekstremna desnica prevzema oblast, je posledica dela Golobove vlade. Kot je prevaral svoje volilce Stevanović, je prevaral svoje volilce tudi Golob. Npr. v vlado je privlekel politično odpisane kadre kot je Bratušek, Šarec, Črnčec, Debeljak....... katere nismo volili in jih nismo hoteli več gledati.
Odgovori
0 0
biggie33
06. 05. 2026 08.53
Upam, da zarežejo v proračun in znižajo porabo za vsaj milijardo.. 720M letno za NVO in 2500 zaposlenih na RTV je odločno preveč..
Odgovori
0 0
Spijuniro Golubiro
06. 05. 2026 08.52
Ne rabmo ga.
Odgovori
0 0
skuripanda burns
06. 05. 2026 08.51
Zakaj se tako zavlačuje? Minevajo dnevi, tedni, meseci. V čem je problem napisati kandidaturo, jo poslati predsednici države po elektronski pošti, nakar jo ona pogleda in da odgovor isti dan? Janša je vedel, da Golobova kandidatura ne bo šla skozi, zakaj torej dva tedna med tem, ko Predsednica obvesti parlament in med Janševo vložitvijo kandidature? Če bi tako lenuharili v gospodarstvu, bi bili danes Somalija.
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
06. 05. 2026 08.50
Kje je v programu POVEČEVANJE zaposlovanje, nove službe, kar je edini način in predpogoi za vzdržnost našega pokojninskega sistema, brez novih zaposlitev in novih vplačnikov v pokojninsko blagajno se bo sistem podrl. In seveda kje je v programu STANOVANJSKA gradnja za mlade z ugodnimi krediti ???? Ne za elito, gradnja za tiste, ki potrebujejo rešitev svojega stanovanjskega problema ! SFRJ je možno očitati marsikaj, in to upravičeno, vendar pa so takratni politiki imeli v mislih DOBROBIT in blagostanje vsega prebivalstva, ne le peščice prisklednikov in koritnikov. Ni šlo zgolj za prazne floskule, ampak so skušali to uresničiti v praksi. Kako ? Ja, le kako, tukaj ni treba biti ne vem blazno pameten - STANOVANJSKA GRADNJA za vse, in ne samo za elito. Največ socialnih stanovanj se je zgradili v nekdanji državi, lastna 'štalca' pa tudi pomeni, da so takratni mladi lahko razmišljali tudi o oblikovanju družine, ko so imeli rešeno stanovanjsko vprašanje ... zato ne izumljati tople vode, omogočite stanovanjsko gradnjo, ugodne stanovanjske kredite, omogočite prve REDNE zaposlitve, da se bodo lahko mladi osamosvojili ter zapustili mame ... Kajti, kako bodo drugače Micke stopile v spolni odnos z Janezi, ko pa mladi Janezi živijo pod isto streho s svojo mamo ???? Delajte za Slovenijo, Slovenke in Slovence, politike, ne pa za za svoje lastne žepe in žepe nekaj peščice, ki si obetajo dodatne dobičke na račun tudi tega, da bo večini Slovencev SLABŠE
Odgovori
+1
1 0
enaleteca
06. 05. 2026 08.49
Le kje vidiš po svetu, da bomo imeli spet premierja, ki je bil pravnomočno obsojen in večkrat ovaden ...
Odgovori
+0
2 2
Bbcc12
06. 05. 2026 08.51
V bananah republikah. Kar mi smo. Politika je odraz ljudstva.
Odgovori
-1
0 1
Ombolo
06. 05. 2026 08.52
Dokler se črna kocka ne razplete, naj se kar lepo počaka... Ane Janez, kateri danes spet goduje.
Odgovori
0 0
Vesela Jasna
06. 05. 2026 08.53
V Sloveniji primerljivih državah, bi že našel kakšnega. V razvitem svetu pa to ni možno.
Odgovori
0 0
WHITE BOY
06. 05. 2026 08.53
eni vrjamejo v starega janezka drugi v partizane pa tiste pravljice ...hehe komedija ane
Odgovori
0 0
Vesela Jasna
06. 05. 2026 08.49
Tisti, ki ste sedaj živeli slabo, ne boste nikoli bolje. Razen če vas Janez in Urška posvojita. Moroni.
Odgovori
+0
1 1
Bella Ciao1
06. 05. 2026 08.48
Fiskalni svet že vnaprej napoveduje sesutje in kolaps države, financ, ugleda in prihod trojke. A kaj nam bo to pomagalo ..milijarde bodo takrat na varnem na Mavricijusu. Butalci pa v trajni bedi lažnive postjanšistične diletantske norosti .
Odgovori
+2
2 0
Slovenska pomlad
06. 05. 2026 08.47
Kam smo to padli!?!! Pravnomočno obsojena predsednika vlade in parlamenta,oba tujega rodu!??
Odgovori
+3
3 0
Brus1234
06. 05. 2026 08.46
In na vrsti je Janez Janša, 4. poizkus po treh neuspelih. No Janezek, pokaži kaj si se naučil.
Odgovori
+2
2 0
simc167
06. 05. 2026 08.44
zakaj janša ni v zaporu zaradi izdaje in klicanja izraelskih vohunov v slovenijo?
Odgovori
+4
4 0
Buci in Bobo
06. 05. 2026 08.46
Zato.
Odgovori
-1
0 1
Castrum
06. 05. 2026 08.48
A je policija že dokazala kdo in kako je organiziral prisluškovanje? A je policija že vložila kazensko ovadbo? Ali je policija tudi vložila katensko ovadbo proti tistim, ki so posneti na prisluhih? Veliko je voprašanj zate simcd!
Odgovori
-1
0 1
enaleteca
06. 05. 2026 08.48
Buci in Bobo, tako odgovarjajo le otroci, ki ne znajo najti odgovora.
Odgovori
+1
1 0
Bella Ciao1
06. 05. 2026 08.43
Sprejemanje trenutnega protiljudskega prevarantskega zakona po hitrem nezakonitem postopku je sistemska korupcija. Butalci boste kmalu to občutili ..poti nazaj ne bo.
Odgovori
+1
4 3
Buci in Bobo
06. 05. 2026 08.45
Splošna populacija še ni ljudstvo.
Odgovori
0 0
neodvisen
06. 05. 2026 08.46
A to ti je mesec povedal
Odgovori
0 0
RUBEŽ
06. 05. 2026 08.41
Pripravimo se na slabši standard, kot smo ga imeli do sedaj. Potrebni je nabrati zaloge za naprej. Kit vedni, polnjenje žepov vseh, samo delavcev in upokojencev ne. Sramota, kar ste izvolili.
Odgovori
+0
4 4
E.Nigma
06. 05. 2026 08.42
Slabše kot je bilo zdaj ni možno
Odgovori
+0
3 3
Buci in Bobo
06. 05. 2026 08.44
Imeli ste nešteto alternativ. Vse zlagane. Jbga prihaja račun za vse nas, zaradi goljufivih lewakov. Pa ja menda ne misliš, da sds kriv za probleme ko niti svojih medijev nimajo??? 🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Bbcc12
06. 05. 2026 08.45
Bojo spet rubili tiste, ki se ne strinjajo z njimi. Da sam sebi urediš sramoto in pomanjkanje. Naj razume kdor more. Trumpisti po domače Janšisti ste sam vrh inteligence našega naroda.😅
Odgovori
0 0
St. Gallen
06. 05. 2026 08.46
Zakaj pa vas hrvaska in madzarska prehitevata z desnimi vladami
Odgovori
0 0
neodvisen
06. 05. 2026 08.47
A res
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
06. 05. 2026 08.47
Ne. Sam vrh inteligence vašega naroda ste vi ki nasedate goljufivim ultralevičarjem.
Odgovori
0 0
kovanec123
06. 05. 2026 08.38
Nevoljen mandatar ne more dolgo vladati
Odgovori
+4
7 3
E.Nigma
06. 05. 2026 08.40
Ja eni lahko z dopusta. Ali pa še to ne.
Odgovori
-1
3 4
E.Nigma
06. 05. 2026 08.38
Bravo Janez. Novim zmagam naproti.
Odgovori
-1
7 8
Bbcc12
06. 05. 2026 08.46
Če je rekel da ne. UPS zlagal se je kot zna le on.
Odgovori
0 0
Janez23
06. 05. 2026 08.34
V zadnjih 18 letih smo morali preživeti 15 let vladavine skrajno levih vlad od Alenke Bratušek, Cerarja, Šarca in na koncu še katastrofe od Mesca in Goloba.Sedaj si pa izračunajte, koliko so se v 18 letih razmere poslabšale v zdravstvu, šolstvu, zastojih na cestah, podražitev stanovanj, višanje davkov,...... Vsa ta leta imamo negativno demografijo, število Slovencev se je uradno zmanjšalo za 84.000 tisoč. Zadnje leto celo 6200 več smrti od rojstev.
Odgovori
+3
9 6
cirenij
06. 05. 2026 08.38
Oglasi se čez čas, ko bo državo vodil tvoj heroj.
Odgovori
+4
7 3
Buci in Bobo
06. 05. 2026 08.40
Naš heroj bo naredil red.
Odgovori
+1
4 3
ŠeVednoPlešem
06. 05. 2026 08.42
Največ rojstev. torej največjo nataliteto, smo imeli v SOCIALISTIČNI SFRJ !!! To je dokazljivo dejstvo. Kapitalizem je prinesel Slovencem belo smrt, negativno demografijo ... SFRJ je možno očitati marsikaj, in to upravičeno, vendar pa so takratni politiki imeli v mislih DOBROBITB in blagostanje prebivalstva. Ni šlo zgolj za prazne floskule, ampak so skušali to uresničiti v praksi. Kako ? Ja, le kako, tukaj ni treba biti ne vem blazno pameten - STANOVANJSKA GRADNJA za vse, in ne samo za elito. Največ socialnih stanovanj se je zgradili v nekdanji državi, lastna štalca pa tudi pomeni, da so takratni mladi lahko razmišljali tudi o družini, ko so imeli rešeno stanovanjsko vprašanje ... zato ne izumljati tople vode, omogočite stanovanjsko gradnjo, ugodne stanovanjske kredite, omogočite prve zaposlitve, da se bodo lahko mladi osamosvojili ter zapustili mame ... Kajti kako bodo drugače Micke stopile v stik z Janezi, ko pa Janez živi pod isto streho s svojo mamo
Odgovori
+3
3 0
Vesela Jasna
06. 05. 2026 08.44
Res niso bili uspešni. Še do danes niso odpravili vse škode, ki jo je naredila 1. Janševa vlada 04-08. Mečkači nesposobni.
Odgovori
-1
0 1
Desniprepad
06. 05. 2026 08.44
Heroj ali izdajalec? >To je sedaj vprašanje<
Odgovori
0 0
Bella Ciao1
06. 05. 2026 08.44
Ti rabiš mrzlo prho
Odgovori
+1
1 0
Bbcc12
06. 05. 2026 08.47
7 let janševanja smo že životarili. In ti bi še.🙆😅
Odgovori
0 0
kovanec
06. 05. 2026 08.51
Zanimivo, za vsak ukrep desne vlade se dobi opravičilo, za vsak ukrep leve pa grajo. Na Nori tv 24 še nisem slišal najmanjšo kritiko na račun desne politike, na račun leve politike pa samo blatenje, pljuvanje, obtoževanje, grajanje........ skratka tam so res idealni in to naj bi bili pravi kristjani, ki ne poznajo niti 10 božjih zapovedi, da o spoštovanju le teh sploh ne govorimo.
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
06. 05. 2026 08.30
Mislim, tukaj gre za kopico nerealnih obljub financerjem kampanj desnega trojčka Janez-Jernej-Anže, ki ga želijo izsiliti z nekakšnim propagandnim omnibus zakonom, ki je razvojen, za tiste, ki mislijo, da je za Slovenijo dobro kratkotrajno oddajanje nepremičnin v najem. Najbolj bode v oči, da se skuša skozi majhna vratca vsiliti "mini" pokojninska reforma, ki bo prinesla letno vsaj polmilijarde minusa pokojninski blagajni. To vrzel pa bo moral pokriti proračun. Pokojnina v Sloveniji temelji na solidarnosti, torej vsem, ki delamo, trgajo od plače sorazmerni delež mesečno za pokojninsko blagajno - seveda ta vplačila ne gredo na osebni pokojninski račun, ampak se iz teh vplačil financirajo pokojnine zdajšnjih upokojencev. Sistem deluje, dokler bo zaposlenih več kot upokojencev. In tukaj mislim, da nobena vlada, nobene stranke nimajo v svojih programih povečevanja in ne zmanjševanja zaposlovanja ... To je ključno ! Zato me "program" desnega trojčka ne prepriča. Populizem, ki nima podlage v logiki in niti ne v ekonomiji in dejansko ruši uveljavljeni sistem. Sprašujem se, ali so stranke desnega trojčka sploh desno-konzervativne ... Kajti beseda konzervativen pomeni, da ohranjaš zadeve ne pa da uvajaš radikalne spremembe, s katerimi niti ne veš dejansko, kaj sploh želiš doseči. Ja, Golobovi vladi bi tudi upravičeno lahko očitali populizem, božičnica, regres, minimalna plača, ampak v tem primeru gre za dejansko poskus uravnavanja plač večine z noro inflacijo in draginjo, ne razumem pa kaj ima izplačevanje polne pokojnine ob doseženi upokojitveni starosti ob hkratnem prejemanju plače z razvojem ???
Odgovori
-1
5 6
Buci in Bobo
06. 05. 2026 08.32
To je tako če se strinjaš ali pa ne. Očitno je, da nisi mezdni delavec.
Odgovori
-4
2 6
Kritikizstajerske
06. 05. 2026 08.33
opranec eden ti je spet stisnil minus
Odgovori
+2
3 1
Buci in Bobo
06. 05. 2026 08.35
Eden s Obale zihr. Pa pozdrav med izdajalske štajerce.
Odgovori
+1
3 2
Buci in Bobo
06. 05. 2026 08.22
Noben jo ne šmirgla.
Odgovori
+2
7 5
Bbcc12
06. 05. 2026 08.23
Ga* razen lažnjivci
Odgovori
+0
2 2
Buci in Bobo
06. 05. 2026 08.29
Ultralevičarka in antijanšistka in megabotašinja Gospa Pirc Musar, se le navzven dela dostopno predsednico za vse slovence. Goljufiva predsednica ne more iz svoje kože.
Odgovori
+2
7 5
Bbcc12
06. 05. 2026 08.30
Janša pa res ja.
Odgovori
+1
3 2
kovanec
06. 05. 2026 08.32
Buci saj tud ti ne.
Odgovori
+0
1 1
Buci in Bobo
06. 05. 2026 08.33
Ja ne pa ja Kučan in Ðilas Milovan.
Odgovori
-1
1 2
Minifa
06. 05. 2026 08.20
Janša reši nas 80. letne nasilne partizansko - komunistične OKUPACIJE...Kako dolgo še se bodo jirbale pokojnine teh OKUPATORJEV..ŠE PRIHODNJJH 200 LET.
Odgovori
+2
14 12
lusma00
06. 05. 2026 08.24
Minifa ali mogoče veš koliko ta belih izdajalcev lastnega naroda dobiva veteranske pokojnine že dolgo časa??
Odgovori
+3
5 2
Bbcc12
06. 05. 2026 08.24
Adijo pamet.😅
Odgovori
+2
4 2
?rni Ov?ar
06. 05. 2026 08.28
Ne more on , če je edini pravi komunist s stranko ki jo vodi - končana šola v Kumrovcu Če ne veš ti google ve vse.
Odgovori
+2
5 3
Tomy1
06. 05. 2026 08.31
Če še bereš, si preberi Žitno klasje - avtorja Milana Bučarja !
Odgovori
+2
2 0
Minifa
06. 05. 2026 08.31
Nemci so po 4 letih odšli BANDITI so pa ostali..njihovo nasilje nad narodom pa vztraja do danes..
Odgovori
+3
4 1
Bbcc12
06. 05. 2026 08.49
Bandit se pripravlja na sestavo manjšinske vlade, ki je rekel, da je ne bo sestavljajo. UPS zlagal se je kot ponavadi.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Počitnice v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Imena za rojene v maju, ki jih predlaga numerologinja
Imena za rojene v maju, ki jih predlaga numerologinja
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Dnevni horoskop: Ovni so polni idej, raki iščejo odgovore
Dnevni horoskop: Ovni so polni idej, raki iščejo odgovore
To je trenutno najbolj zaželen model balerink
To je trenutno najbolj zaželen model balerink
To vedno pozabimo očistiti
To vedno pozabimo očistiti
vizita
Portal
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Kako jesti 'normalno' in vseeno izboljšati svoje zdravje do poletja
Kako jesti 'normalno' in vseeno izboljšati svoje zdravje do poletja
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Zdravniki opozarjajo: sedenje lahko sklepe obrabi hitreje, kot si mislite
Zdravniki opozarjajo: sedenje lahko sklepe obrabi hitreje, kot si mislite
cekin
Portal
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
moskisvet
Portal
Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Damjan Murko razkril, kaj ohranja njegov 18-letni zakon tako močan
Damjan Murko razkril, kaj ohranja njegov 18-letni zakon tako močan
dominvrt
Portal
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
okusno
Portal
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Sestavina, ki jo marsikdo obožuje, lahko prispeva k daljšemu življenju
Sestavina, ki jo marsikdo obožuje, lahko prispeva k daljšemu življenju
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
voyo
Portal
Previdno z željami
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1696