V drugi krog s šestimi glasovi razlike, drugod za zmago dovolj 121 glasov

V občini Grad sta v drugem krogu Mihaela Žökš (44,39 odstotka) in Silvo Šarkanj (43,89 odstotka glasov), ločilo pa ju je vsega šest glasov.

Občani Oplotnice so izbirali med dvema kandidatoma. Aleš Veber (50,42 odstotka glasov) pa je prejel 19 glasov več od protikandidata Francija Ribiča.

V občini Črenšovci sta se v drugi krog uvrstila Vera Markoja s 45,66 odstotka podpore in Simon Jakšič s 45,36 odstotka podpore. Razlika je bila 28 glasov.

Prvi krog je bil tesen tudi v Dolenjskih Toplicah. Tanja Strniša je prejela največ glasov in 38,91 odstotka podpore, v drugi krog se je uvrstil še Jure Filipović s 31,99 odstotka podpore. Iz tekme za župana je izpadel Primož Primec, ki je dobil 29,10 odstotka podpore in 54 glasov manj kot drugouvrščeni.

Tudi v Moravčah je bil prvi krog izenačen. Nataša Lipovec je prejela 27,52 odstotka podpore oziroma 859 glasov, drugi je Bojan Kos s 26,55 odstotka podpore, kar je 30 glasov razlike. S še 75 glasovi manj je v prvem krogu iz tekme za župana izpadel aktualni župan Milan Balažic.