V drugi krog s šestimi glasovi razlike, drugod za zmago dovolj 121 glasov

V občini Grad sta v drugem krogu Mihaela Žökš (44,39 odstotka) in Silvo Šarkanj (43,89 odstotka glasov), ločilo pa ju je vsega šest glasov.
Občani Oplotnice so izbirali med dvema kandidatoma. Aleš Veber (50,42 odstotka glasov) pa je prejel 19 glasov več od protikandidata Francija Ribiča.
V občini Črenšovci sta se v drugi krog uvrstila Vera Markoja s 45,66 odstotka podpore in Simon Jakšič s 45,36 odstotka podpore. Razlika je bila 28 glasov.
Prvi krog je bil tesen tudi v Dolenjskih Toplicah. Tanja Strniša je prejela največ glasov in 38,91 odstotka podpore, v drugi krog se je uvrstil še Jure Filipović s 31,99 odstotka podpore. Iz tekme za župana je izpadel Primož Primec, ki je dobil 29,10 odstotka podpore in 54 glasov manj kot drugouvrščeni.
Tudi v Moravčah je bil prvi krog izenačen. Nataša Lipovec je prejela 27,52 odstotka podpore oziroma 859 glasov, drugi je Bojan Kos s 26,55 odstotka podpore, kar je 30 glasov razlike. S še 75 glasovi manj je v prvem krogu iz tekme za župana izpadel aktualni župan Milan Balažic.
V občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah so občani izbirali med štirimi kandidati. V drugi krog sta se uvrstila Simona Bauman (35,83 odstotka glasov) in Dušan Waldhütter (31,16 odstotka).
V Bovcu sta se v drugi krog uvrstila Damir Čopi (43,83 odstotka glasov) in Kristjan Omerović (38,76 odstotka glasov). Med njima je bilo v prvem krogu, kjer sta imela še enega protikandidata, 58 glasov razlike.
V Hrastniku sta se v drugi krog prebila Marko Funkl s 42,68 odstotka glasov in Valentina Moljk s 40,86-odstotno podporo. Ločilo ju je 70 glasov. Tretji Soniboj Knežak je dobil 16,46 odstotka podpore.
Drugi krog bo napet tudi v Izoli. Boris Popovič je v prvem prejel 45,22 odstotka glasov, drugi Danijel Radešić pa 40,14, razlika je slabih 350 glasov.
V Žužemberku so kandidirali trije kandidati. V drugi krog sta se uvrstila Franc Škufca s 39,35 odstotka glasov in Jože Papež s 38,39 odstotka glasov. Med njima je bilo 26 glasov razlike, tretji kandidat Iztok Gliha je prejel 22,26 odstotka podpore oziroma 599 glasov.
Še ena zanimivost. V občini Osilnica je le 319 volilnih upravičencev, kar je najmanj med vsemi občinami. Glasovalo jih je 225, kar je 70,53-odstotna udeležba. Ker sta bila kandidata le dva, je s 121 glasovi oziroma 54,50 odstotka glasov zmagala Alenka Kovač. Njen protikandidat Antun Volf je dobil 101 glas oziroma 45,50 odstotka glasov.
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