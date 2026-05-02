Drugi maj: dela prost dan, a ne za vse

Za večino ljudi je bil danes še en dela prost dan. A nekateri od nas ga kljub temu preživljamo delovno. Poleg novinarskih ekip so to denimo še zdravstveni delavci, pa gasilci, policisti, gostinci in nekateri manjši trgovci.

"Več prometa je, ker ta veliki ne delajo. Največ kupujejo kruh, mleko pa osnovna živila. Neki se proda tudi mesa," pravi prodajalec Himzaga Murić.

Dela med prazniki so vajeni tudi policisti. "Kot vsak drug delovni dan. V službi smo, enake storitve moramo zagotavljati. Upamo pa, da je čim bolj mirno in danes je bolj mirno kot navaden delovnik," pravi Tine Prevec, vodja izmene na Postaji prometne policije Ljubljana.

Približno enako dela kot na običajen vikend imajo za praznike medtem na urgenci. "Vse teče naprej. Problem je v tem, da je manj ljudi v službi, dela je pa približno enako," pravi Matevž Tomaževič, nadzorni travmatolog na Urgentnem kirurškem bloku UKC Ljubljana.

Pa se posameznik na malce drugačne urnike od večine navadi? "Verjetno je vsak za vikend veliko raje doma, pa za praznike tudi, ampak to spada k poklicu," pravi Tomaževič.

Prevec pa: "Nekdo, ki je vse vikende prost, ne ve, koliko to nam, ki delamo vikende in praznike, pomeni. Tako da, kdor je prost za vikende, dejte to cenit."

"Če imaš dobre sodelavce, s katerimi se dobro razumeš, je tudi delo med prazniki veliko lažje," pa dodaja Matjaž Marinč, vodja izmene na oddelku Internistične prve pomoči (IPP) na ljubljanski urgenci. Na oddelku internistične prve pomoči na ljubljanski urgenci je bilo danes sicer v službi osem medicinskih sester in trije zdravniki, kar je nekaj parov rok manj kot na običajen delovni dan.