Konec epidemije: s cepljenjem in samozaščito bomo državo ohranili varno

Policijska ura, omejitev na občine, nošenje in nenošenje mask, šolanje na daljavo, potem šolanje v živo, zapiranje in odpiranje dejavnosti. Takšen je bil naš vsakdan v skoraj osmih mesecih uradno razglašene epidemije. Odloki so zaradi spreminjanja epidemioloških razmer vsak teden velevali nekoliko drugače. Verjetno ste kar težko dohajali nova pravila, vmes so vse skupaj pretresali še novi sevi. Z večjim številom prebolevnikov, predvsem pa množičnim cepljenjem, pa so se začele razmere končno izboljševati.

