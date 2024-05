Obvezno tiskanje računov na avtomatih, višji davek na sladke pijače in davčni krediti

Davčni kredit za kvalificirane delavce iz tujine, odlog plačila davkov za zagonska podjetja, zvišanje davka na sladke pijače in obvezno izdajanje računov na avtomatih; to so le nekateri poudarki drugega poizkusa davčne reforme Golobove vlade. Koalicijski partnerji morajo na prvi paket sprememb pripombe posredovati do konca tedna, vlada pa si želi, da bi spremembe začele veljati z novim letom. Nekonkretno, konfuzno in nesistemsko, osnutek reforme komentira davčni strokovnjak in nekdanji direktor finančne uprave Ivan Simič. Idejni predlog bi se sicer lahko v medkoalicijski in nato javni obravnavi še spremenil.