Drugi tir: 2TDK kršil zakon – razpisa za Glinščico ne bi smeli razveljaviti

Danes so vpleteni – naročnik 2TDK, ki bdi nad gradnjo drugega tira, in izločeni najcenejši ptujski gradbinec pod vodstvom Markomark Nivala – na mizo dobili končno odločitev Državne revizijske komisije (DKOM). Po več mesecih pregledovanja gradbene dokumentacije in tudi meritev na terenu so v DKOM odločili, da je 2TDK kršil Zakon o javnem naročanju, s tem ko je avgusta lani ponudbo najcenejšega gradbinca za gradnjo 170 m dolgih tunelov z galerijo čez dolino reke Glinščice zavrnil kot nedopustno. 2TDK bi moral Markomark Nival omogočiti zamenjavo reference ali zamenjavo podizvajalca. Odločitev je dokončna, pritožba ni možna. Kar pol leta se je Državna revizijska komisija ukvarjala z višino podpornega zidu v Občini Pesnica. Zidu, ki ga je konzorcij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel za gradnjo Glinščice priložil kot referenco. Neuradno je šlo za enega težjih primerov, od izgradnje Glinščice je namreč odvisna izgradnja celotnega milijardnega drugega tira – 170 metrov dolga mostova s pokrito galerijo namreč omogočata dostop do izgradnje dveh najdaljših tunelov, skupaj težkih več kot 700 milijonov evrov. Od izgradnje Glinščice je odvisen celoten projekt drugega tira. FOTO: POP TV V pol leta je Državna revizijska komisija pregledala celotno dokumentacijo zidu v Pesnici. Ker je bila dokumentacija med seboj nasprotujoča in nepopolna, so v začetku oktobra odločili, da bodo zid izmerili gradbeni strokovnjaki. Kot je takrat dejal predsednik Državne revizijske komisije Samo Červek,namreč "iz vse dokumentacije, dodatnih pojasnil in dodatne dokumentacije enostavno ni mogoče razbrati dejanskega stanja. Zato menimo, da moramo dejansko poseči po takih sredstvih, kot je najetje eksperta, saj ne želimo, da se ta zadeva vedno znova in znova vrača na državno revizijsko komisijo." Zid je prenizek Sporni zid v Pesnici. FOTO: POP TV Kot smo razkrili pred kratkim, so imeli pri merjenju zidu velike težave. Ni šlo namreč niti z izkopom niti s sondiranjem. Prvega ni dovolil lastnik zemljišča pod zidom, ki ga je zato zagradil celo s panelno ograjo, drugega ni dovolila Občina Pesnica, ker da bi ostali brez bančne garancije. Na koncu sta gradbena izvedenca mariborske gradbene fakultete konec decembra zid izmerila s tako imenovanim geo radarjem, ki višino meri z elektromagnetnim valovanjem. In ugotovila, da ta ni dovolj visok, ker nikjer ne presega v referenci zahtevanih osmih metrov. Študija je sicer stala 25 tisoč evrov. Polovico zneska je plačal Markomark Nival, polovico pa 2TDK. Slednji mora polovico zneska zdaj vrniti izločenemu gradbincu. 2TDK je kršil zakon o javnem naročanju Čeprav zid ni dovolj visok in s tem torej referenca ni ustrezna, pa je 2TDK, s tem ko Markomarka ni pozval k zamenjavi reference oziroma podizvajalca, kršil 81. člen ZJN-3. Državna revizijska komisija je zato 2TDK naložila, da sprejme novo odločitev. Kakšna bo ta, nam na 2TDK še niso odgovorili. Medtem ko najcenejši gradbinec odločitev Državne revizijske komisije pozdravlja:“S tem je 2TDK, kot ugotavlja DKOM, kot naročnik kršil drugi odstavek 81. člena ZJN-3, saj bi nas moral pred zavrnitvijo ponudbe pozvati k zamenjavi podizvajalca, česar pa ni storil. DKOM je tako pritrdila našemu mnenju, da je dolžnost 2TDK, da v primeru, v kolikor meni, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali da pri njem obstojijo obvezni izključitveni razlogi, od ponudnika pred zavrnitvijo njegove ponudbe zahteva zamenjavo tega subjekta in mu s tem omogoči popravo njegove ponudbe,”so zapisali.