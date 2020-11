Drugi tir: opozicija o škodljivem sodelovanju madžarskega kapitala

V opoziciji menijo, da premier Janez Janša pred interese države in njenih državljanov postavlja interese lastne stranke. "Sklenitev sporazuma z Madžarsko bi pomenila oškodovanje interesov države in prikrito privatizacijo Luke Koper," so pred časom opozorili v Levici.

Alenka Bratušek je na novinarski konferenci povedala, da je prejšnji vladi uspelo zapreti finančno konstrukcijo za drugi tir. Poudarila je, da je finančna konstrukcija zaprta, "dodatnih 200 Obranovih milijonov pri projektu ni potrebnih," je dejala. "Vsi razpisi so se zamaknili, nezakonito pa so s projekta nagnali Kitajce, ki so največji partner Luke Koper." S prihodom Orbanovega denarja, bo projekt tristo milijonov dražji, je poudarila Bratuškova. "Če vlada to spelje, bo to najdražje posojilo v zgodovini naše države. Zato pozivamo vlado, da predlagano gradivo pri sodelovanju Madžarske umakne."

V LMŠ so povedali, da je dogajanje v državi postavljeno na stranski tir, medtem ko vlada Janeza Janše ponovno odpira projekt, ki da je bil že zaključen. "Kakšne obljube je dal Janez Janša Viktorju Orbanu in kako more Slovenija to plačevati," se sprašujejo. Prepričani so, da Madžarska ponovno izvaja kolonizacijo Slovenije in Balkana.

Socialni demokrati opozarjajo, da bi z madžarskim vpletanjem v projekt ogrozili tudi evropska sredstva. "Ogroženi so strateški cilji Republike Slovenije." Vlado so pozvali, naj neha Slovenijo postavljati v drugi plan.

V Levici so še enkrat poudarili nevarnost tihe privatizacije Luke Koper. "Vsi se sprašujemo zakaj nas Janša odmika od EU in potiska v objem višegrajske skupine. To, da se tako igraš z veliki infrastrukturne projekti države, je nevarno in nedopustno,"je dejala Nataša Sukić.

Vlada je na odbor DZ za zunanjo politiko pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri izgradnji in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper vložila prejšnji teden. Pobuda je označena z oznako interno, zato podrobnosti niso znane.