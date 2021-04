Drugi tir po novem investicijskem programu ocenjena na 997 milijonov evrov

Skupna potrjena vrednost projekta v noveliranem investicijskem programu zajema investicijske, operativne in stroške financiranja projekta, so po današnji seji nadzornega sveta sporočili iz 2TDK. Vrednost projekta sedaj znaša nekoliko manj kot po prvotnem načrtu - ocenjena je na 997 milijonov evrov.

Nadzorniki projektnega podjetja so na današnji seji podali tudi soglasje k sklenitvi pogodbe s konzorcijem podjetij Kolektor CPG ter turiškima gradbincema Yapi Merkezi in Özaltin za gradnjo objektov na odseku med Divačo in Črnim Kalom. Oddali so ponudbo v vrednosti 403,6 milijona evrov brez DDV. V torek je namreč državna revizijska komisija zavrnila še zadnji revizijski zahtevek avstrijskega Strabaga, ki je izpodbijal odločitev o izbiri omenjenega konzorcija.