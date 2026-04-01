Drugi tir: zaradi miniranja razpokane stene, škode nihče ne priznava

Minila so tri leta od preboja predora Škofije, najdaljšega na trasi drugega tira. Tri leta tako že traja boj prebivalcev Škofij in Plavij, ki trdijo, da je več kot leto dni miniranja pod njihovimi hišami pustilo posledice. "Saj veste, to je kot bomba, te zbudi, naredi bumf ... ob dveh, ob štirih, ob šestih," opisuje domačinka Nevenka Berce. Vse to je terjalo svoj davek, razlaga in pokaže poškodbe na svoji hiši, ki so vidne tako zunaj kot tudi v notranjosti. Pojavile so se med gradnjo predora T8, nekatere manjše so se precej razširile, a pristojni pravijo, da to ni posledica gradnje predora.

Nevenka Berce kaže škodo zaradi razpokanih sten. FOTO: POP TV

Skozi eno od razpok v hiši je udarila vlaga, ki je 40 let v hiši nikdar ni bilo, pravita zakonca Berce. "Je kar 'butnila' ta vlaga, se pa to vidi zunaj, kako je to napredovalo v roku enega leta," pokaže sogovornica. Pozivi investitorju, družbi 2TDK, so bili številni. Tako s strani občine kot civilne iniciative, tudi posameznih občanov, a so jih vselej zavrnili. Danes so nam sporočili, da pravne podlage za izplačila škode ni, saj: "Vse dosedanje meritve in strokovne analize so ugotovile, da se za objekte znotraj vplivnega območja gradnje izkazuje, da so posamične razpoke, ki jih krajani izpostavljajo na svojih objektih, bile vidne že ob pričetku gradnje in se med gradnjo niso povečevale." S čimer pa se domačini ne morejo sprijazniti. "Počutimo se okradene," njihova občutja ubesedi Nevenka Berce.

Razpokana stena FOTO: POP TV