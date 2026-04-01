Slovenija

Drugi tir: zaradi miniranja razpokane stene, škode nihče ne priznava

Koper, 01. 04. 2026 19.42 pred 26 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
Jaka Vran
Razpoke na steni zaradi miniranja

Gradnja drugega tira med Divačo in Koprom gre počasi h koncu, ravno pred volitvami je po trasi zapeljal prvi vlak. Daleč od žarometov in rezanja trakov pa domačini na Škofijah in Plavjah bijejo bitko za svoje premoženje. Mnogi imajo zaradi miniranja poškodovane hiše, a škode nihče ne priznava. Tri leta opozoril, prošenj in pozivov pristojnim niso prinesla rezultatov, a odnehali ne bodo. Družba 2TDK jih je do sedaj vselej zavrnila kot neutemeljene, kljub temu pa so pristali na to, da zadevo preveri še sodni izvedenec gradbene stroke.

Minila so tri leta od preboja predora Škofije, najdaljšega na trasi drugega tira. Tri leta tako že traja boj prebivalcev Škofij in Plavij, ki trdijo, da je več kot leto dni miniranja pod njihovimi hišami pustilo posledice.

"Saj veste, to je kot bomba, te zbudi, naredi bumf ... ob dveh, ob štirih, ob šestih," opisuje domačinka Nevenka Berce. Vse to je terjalo svoj davek, razlaga in pokaže poškodbe na svoji hiši, ki so vidne tako zunaj kot tudi v notranjosti. Pojavile so se med gradnjo predora T8, nekatere manjše so se precej razširile, a pristojni pravijo, da to ni posledica gradnje predora.

Nevenka Berce kaže škodo zaradi razpokanih sten.
Nevenka Berce kaže škodo zaradi razpokanih sten.
FOTO: POP TV

Skozi eno od razpok v hiši je udarila vlaga, ki je 40 let v hiši nikdar ni bilo, pravita zakonca Berce. "Je kar 'butnila' ta vlaga, se pa to vidi zunaj, kako je to napredovalo v roku enega leta," pokaže sogovornica.

Pozivi investitorju, družbi 2TDK, so bili številni. Tako s strani občine kot civilne iniciative, tudi posameznih občanov, a so jih vselej zavrnili. Danes so nam sporočili, da pravne podlage za izplačila škode ni, saj: "Vse dosedanje meritve in strokovne analize so ugotovile, da se za objekte znotraj vplivnega območja gradnje izkazuje, da so posamične razpoke, ki jih krajani izpostavljajo na svojih objektih, bile vidne že ob pričetku gradnje in se med gradnjo niso povečevale."

S čimer pa se domačini ne morejo sprijazniti. "Počutimo se okradene," njihova občutja ubesedi Nevenka Berce.

Razpokana stena
Razpokana stena
FOTO: POP TV

Družba 2TDK je sicer pristala na to, da zadevo še enkrat preveri sodni izvedenec za gradbeno stroko. Domačini, skupaj je takih, ki naj bi utrpeli škodo, okrog 60, tokrat upajo na drugačen razplet.

"Upanje gotovo mora v normalni pravni državi obstajati in mi se tega nadejamo, saj se tega vsi zavedajo. Moramo najti neko rešitev, skupaj s krajani, ki bo zadovoljila vse strani," ocenjuje predsednik Krajevne skupnosti Škofije Matjaž Čok.

Po grobih ocenah bi sanacija vseh objektov na Škofijah in Plavjah stala približno milijon evrov.

drugi tir 2tdk škofije plavje hiše razpoke
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Vladna norost
01. 04. 2026 20.42
Na posnetkih smo zvedeli, da AB krade kot sraka. Denarja za poravnavo škode pa ne bi dali.
+9
10 1
stoinena
02. 04. 2026 08.02
še bolj je zanimivo da nihče, ne naredi nič ,kljub zvočnim posnetkom.
+3
3 0
Smuuki
01. 04. 2026 20.20
Klasika. Plenili so in ni s čim plačat.
+10
10 0
bibaleze
Portal
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
