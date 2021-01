Zapuščenega avtomobila na trasi drugega tira ne odstrani nihče

Avto še vedno stoji na istem mestu, delavci pa so okrog njega poravnali slab meter zemlje in odšli, z zapuščenim avtomobilom pa se zdaj ukvarja tudi 2TDK, ki pa odgovora na vprašanje, kdaj bodo avtomobil umaknili, še nima.

Iz koprske policijske uprave skoraj vsakodnevno prihajajo informacije o prijetih migrantih, ki jih najdejo v avtomobilih različnih registrskih tablic. Podobno se je zgodilo tudi pred mesecem dni, ko so policisti pri Črnem Kalu ustavili voznika avtomobila nemških registrskih tablic, ki je v avtomobilu prevažal migrante. Kot poročajo Primorske novice , so policisti migrante obravnavali po običajnem postopku, voznika pa pridržali in ga nato odpeljali v pripor. Avtomobil pa so policisti pustili kar ob cesti pod viaduktom Črni Kal. A avtomobil stoji na zasebnem zemljišču, ki pripada 2TDK, ki na omenjenem delu načrtuje traso drugega železniškega tira od Kopra do Divače.

In zakaj avta niso odpeljali že policisti? Na PU Koper so za časnik pojasnili, da lahko avtomobil zasežejo in odpeljejo le, če je predelan za tihotapljenje migrantov, če je ukraden ali če ni last voznika. Avtomobil bi namreč moral odstraniti voznik ali pa bi moral poskrbeti, da vozilo, v njegovem imenu, odpelje nekdo drug. Sicer pa o ravnanju z zapuščenimi vozili govorita zakon o pravilih cestnega prometa in zakon o cestah, ki določata, da lahko vozilo na stroške lastnika odstrani vzdrževalec cest, če ta vozila ne odstrani v določenem roku.

O zapuščenem vozilu, ki je vsak dan bolj razbito, skoraj založeno z zemljo, vsem na očeh in v sramoto pravni državi, kot pravijo na koprski občini, je občina obvestila družbo 2TDK. Tam so za Primorske novice povedali, da gre res za njihovo lastnino, a da je za gradbišče odgovoren izvajalec del. Družba 2TDK je namreč le naročnik del, ki bo svojo lastnino prevzela od gradbinca, ko bodo dela zaključena. Predaja gradbišča pod viaduktom pa še ni bila opravljena. Kot še poroča časnik, je 2TDK izvajalca še enkrat obvestil o zapuščenem avtomobilu in zdaj pričakuje, da bo slednji ustrezno ukrepal. Kdaj se bo to zgodilo, pa ne vedo.