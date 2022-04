Policija: gradbiščne ceste na območju gradnje drugega tira smrtno nevarne

Na Primorskem se na različnih lokacijah izvajajo velika gradbena dela, povezana z gradnjo drugega tira. Izvajalec je zato zgradil preko 20 kilometrov novih cest. Gre za gradbiščne dovozne ceste, ki so namenjene izključno tovornim vozilom in drugim gradbenim strojem, nekatere od njih pa dovoljujejo dostop lokalnim prebivalcem, so sporočili iz PU Koper.



Koprski policisti so sporočili, da je na vseh lokacijah postavljena vidna prometna signalizacija, ki prepoveduje promet za vse, vključno s kolesarji. "Tako izvajalec kot tudi policisti smo zaradi kršenja oziroma neupoštevanja te prometne signalizacije zelo zaskrbljeni. V toplejših dneh se je namreč

število kršiteljev prepovedi vožnje na teh lokacijah močno povečalo, predvsem med vikendi. Po gradbenih cestah lahko vidimo tekače, pohodnike, kolesarje, celo konjenike." Kot navajajo, se po novih cestah dnevno vozi več sto tovornih vozil, tudi med vikendi. "Ta vozila prevažajo predvsem razsuti tovor (izkopano kamenje, zemljo), ki velikokrat pade s tovornjaka. To je seveda izredno nevarno za vse mimoidoče," opozarjajo policisti. Najbolj izstopajoči sta dve relaciji. Prva je cesta Stepani–Tinjan–Osp, ki je zaprta za ves promet, druga pa je že prej obstoječa cesta od Kozine v dolino Glinščice, ki ima določene omejitve in obvoz za kolesarje. Enaka prepoved velja tudi na poti iz Italije v Slovenijo. Policisti opozarjajo, da so omenjene ceste smrtno nevarne. Policisti bodo spoštovanje postavljene prometne signalizacije nadzirali, za kršitev pa je po 98. členu ZPRCP zagrožena globa 160 evrov.