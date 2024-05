Drugi tir: Slovenija bo upoštevala italijanske predloge

Čezmejni postopek so izvedli vzporedno z nacionalnim postopkom. Obsegal je notifikacijo Italiji, potrditev sodelovanja Italije, organizacijo 30-dnevne javne razgrnitve v Italiji, bilateralno posvetovanje strokovnjakov, pridobitev mnenj vseh pristojnih organov v Italiji in pripravo končnega stališča Italije.

Čezmejno sodelovanje pri okoljskih presojah po Konvenciji o čezmejnih vplivih na okolje in Protokolu o strateški presoji vplivov na okolje je pri velikih infrastrukturnih ureditvah zelo pomembno, saj okolje ne pozna meja, so poudarili na ministrstvu.

Slovenija je Italijo 15. maja zaprosila za mnenje in ga prejela v roku "z zahvalo za nazorno predstavitev okoljskih vsebin na bilateralnem srečanju". V mnenju je Italija poudarila pomen implementacije omilitvenih ukrepov za področje narave, voda, hrupa in krajine, kot izhajajo iz okoljskega poročila in monitoringa, so sporočili z ministrstva. Italija tudi predlaga spremljanje učinkovitosti omilitvenih ukrepov in monitoring ter nadaljnje sodelovanje, kar bo Slovenija upoštevala, so dodali.

S tem je čezmejno posvetovanje na ravni plana zaključeno. Po časovnici vlade bo plan predvidoma sprejet oktobra 2024.