Društvo Asociacija bo izpodbijalo volitve v državni svet

Ob tem v Asociaciji dodajajo, da je iz podatkov o pravkar izvoljenem državnem svetniku za področje kulture in športa, ki jih je državni svet objavil v času, ko je Tomaž Horvat služil kot predstavnik lokalnih interesov, razvidno, da je Horvat zaposlen v carinski upravi in rad igra nogomet, torej je ljubitelj.

V društvu so mnenja, da so volitve v državni svet farsa, saj je bil za predstavnika kulture in športa v novem sklicu državnega sveta izvoljen Tomaž Horvat , ki so ga predlagale Nogometna zveza Slovenije ter zvezi nogometnih trenerjev in sodnikov.

Kandidat Asociacije Borut Pelko se zaradi tega letošnjih volitev v državni svet ni udeležil, edini priznani elektor društva Jurij Krpan pa je oddal neveljavno glasovnico. Ob tem v društvu še menijo, da je združevanje športa in kulture v državnem svetu sporno in lahko vodi le do stanja, ko so interesi ene skupine v državnem svetu izrazito bolj in bolj strokovno zastopani kot drugi, zato verjamejo, da bi bilo zakon treba novelirati in zagotoviti ustrezno zastopanost obeh področij.

V društvu so še pojasnili, da so se kot vsebinska mreža profesionalnih nevladnih organizacij in zagovorniška organizacija poklicnih ustvarjalcev na področju kulture ob sklicu letošnjih volitev v državni svet prvikrat od ustanovitve odločili, da bo Asociacija sodelovala v procesu izbora za predstavnika funkcionalnih interesov, natančneje državnega svetnika za področje kulture in športa, kot enega od predstavnikov negospodarskih dejavnosti.

Upravni odbor je tako oktobra izvolil devet elektorjev in kandidata. Strokovna služba je vso zahtevano dokumentacijo, seznam izvoljenih predstavnikov – elektorjev, pravila interesne organizacije, dokazilo o vpisu v register in podatke o številu članov pravočasno vložila na državno volilno komisijo.