Slovenija

Društvo avtostroke opozarja na sporne pogoje kasko zavarovanj

Ljubljana, 23. 09. 2025 15.35 | Posodobljeno pred 2 urama

Avtor
A.K. , STA
27
27

Slovensko društvo avtostroke je agencijama za varstvo konkurence in za zavarovalni nadzor prijavila Zavarovalnico Triglav in Zavarovalnico Generali zaradi določb v njunih splošnih pogojih kasko zavarovanj. Ker te po njihovem prepričanju omejujejo pravico zavarovanca do svobodne izbire servisa in polnega izplačila škode, pričakujejo ukrepanje.

V splošnih pogojih Triglava in Generalija so po navedbah društva sporni členi, ki določajo, da mora zavarovanec upoštevati servis, ki ga določi zavarovalnica, da zavarovanje krije le tisti del stroškov popravila, ki ustreza stroškom pri pogodbenem servisu zavarovalnice, ter da je obvezen priporočeni servis in da je kritje škode do cene popravila pri tem servisu omejeno.

Razbito steklo na avtomobilu. Slika je simbolična.
Razbito steklo na avtomobilu. Slika je simbolična. FOTO: Shutterstock

"Te klavzule določajo, da mora zavarovanec vozilo popraviti na servisu, ki ga priporoči zavarovalnica. Če tega ne stori, zavarovalnica povrne le toliko, kolikor bi popravilo stalo na priporočenem servisu. Če torej zavarovanec pošlje vozilo k dražjemu ali drugemu nepooblaščenemu servisu, mora razliko v ceni popravila plačati sam," so danes sporočili iz društva.

Takšne določbe po njihovem prepričanju prisilijo zavarovance v uporabo pogodbenih servisov, pri čemer zavarovanci pogosto o tem ob sklepanju police niso ustrezno obveščeni. "Menimo, da gre za nesorazmerno in netransparentno poslovno prakso, ki je lahko v nasprotju s pravicami potrošnikov in z zakonodajo o kasko zavarovanju," so navedli.

Na obe zavarovalnici smo naslovili novinarska vprašanja. Odgovore bomo dodali, ko jih prejmemo.

kasko pogoji avtostroka
KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
daiči
23. 09. 2025 17.31
Je pa res tud neki. Zavarovalnce futramo fejst na uro tud zato k mamo predobre avte. Dobr(drah) avto pač more bit dobr(drago) zavarvan. Da bi dobre avte u večini prodal in kupl manj vredne kante za ktere je dost osnovn oskubln zavarovanje, bi zavarovalncam dobicek pal za vec k polovico, pa tud place bi jm strmoglavle proti zdej.
ODGOVORI
0 0
Celjan78
23. 09. 2025 17.31
Kako se sploh odločiš, da zavaruješ nekaj pri Generali?
ODGOVORI
0 0
daiči
23. 09. 2025 17.34
Js mam avto kasko pr generaliju. Ker je nar cnj. Za tist k ponuja.
ODGOVORI
0 0
daiči
23. 09. 2025 17.21
+1
Kr se pa tiče d morš pelat avto na točn tist servis k ti rečejo, pa js nevidm tolk strašnga problema. Sam ma d je popravln u nulo, izgled more bit taksn k pred razbitjem, bres pardona.
ODGOVORI
1 0
daiči
23. 09. 2025 17.19
+1
Dobr d te lopove zavarovalniske sem pa tja kdo raskrinka, nimajo oni rekordnih dobickov vsak let od njihove dobrodelnosti. Smo vidl kok so dajal dnara od tisth poplav k so bli avti potoplen, skor nobenmu niso dal totalke.
ODGOVORI
1 0
Killing of Hind Rajab
23. 09. 2025 17.19
-3
zavarovalnice je treba prepovedati. ..škoda naj se poravna iz proračuna takoj ko se ukine vojska in izstop iz nata ..tukaj je miljarde plusa za naš narod...
ODGOVORI
2 5
sinus90
23. 09. 2025 17.26
+1
SLO NE GRE IZ NATA !
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
23. 09. 2025 17.16
+2
Koliko imajo obe dve zavarovalnici dobička v Sloveniji, VEČ kot 500 milijonov evrov!
ODGOVORI
2 0
Protoc
23. 09. 2025 17.12
+2
Ko plačuješ te oderejo..ko pa treba plačati popravilo pa čim ceneje enem privatniku..NE , AMPAK ZANALAŠČ NA URADNI SERVIS DO ZADNJE PODLOŽLE, PLASTIKE..ČIM VEČJI RAČUN..Saj je uradni za ta avtomobil, jim na koncu rečeš z lepo besedo.
ODGOVORI
2 0
ap100
23. 09. 2025 17.09
+2
hočejo da doplačaš 5 % čeprav je cenejši - ni pa njihov - zihr jim pogodbeniki kaj vračajo
ODGOVORI
2 0
Orisei1
23. 09. 2025 17.03
+1
Saj če bodo izsilili, da lahko pelješ kamor hočeš bodo pač zavarovalnice dvignile cene. Oni ne bodo nikoli v minusu, samo več bomo plačevali, da bomo lahko potem vsi veseli vozili na odiralskega pooblaščenca🤷‍♂️
ODGOVORI
2 1
BMReloaded
23. 09. 2025 17.00
+1
Tapravi zavarovalnici 😂 Tatovi ne zavarovalnici...
ODGOVORI
2 1
ImamLastnoMnenje
23. 09. 2025 16.59
+2
Dvajset let sem delal v avtomobilski poprodaji. Vsak avtoservis posluje z dobičkom zaradi karoserijskih popravil in ne rednih servisov in mehaničnih popravil. Pri teh mastno služijo samo s prodajo motornega olja. Pri karoserijskih popravilih pa...1000 € po Eurotax za ličarsko opravilo vrat, brez kleparije....Halo...saj zavarovalnice niso nore, da bi to plačevale! Premij potem ne bi plačal nihče....
ODGOVORI
3 1
4krogci
23. 09. 2025 16.57
+3
Pa ljudje a vi res peljete avto na cenitev na zavarovalnico in potem sele h mehankarju/licarju na popravilo??? Lepo direkt na pooblascen servis, na vsakem imajo zaposleno osebo, ki zabelezi skodo, kot je potrebno in potem ostane avto tam na popravilu....do zdej se vedno popravljeno vec, kot j eposkodovano v ceni popravila......PS: nazadnje so mi nardil se velik servis....pod pretvezo kao hladilnik natrgal jermen..... dejte se malo znajdit folk no!
ODGOVORI
4 1
Spark
23. 09. 2025 16.57
+3
Prosim ne mi omenjati Triglava,ker se lahko kaj zgodi…barabe lopovske.
ODGOVORI
4 1
bandit1
23. 09. 2025 16.45
+2
Ne zagovarjam zavarovalnic, daleč od tega plačujem in ne koristim nič sem na zgubi vsako leto in sem pač be da k ker ne izrabljam. Amak ta nova vozila s temi vesolskimi lučmi pa nam niso potrebna in ena taka luč stane lahko od 2 jurja naprej. ega pa res ne potrebujemo.
ODGOVORI
3 1
Sixten Malmerfelt
23. 09. 2025 16.41
+3
pa kazen vsakemu po enih 5 mio evrčkov!
ODGOVORI
4 1
Sixten Malmerfelt
23. 09. 2025 16.41
+4
triglav in generali prezreli za inšpekcijo!
ODGOVORI
4 0
MarkoJur
23. 09. 2025 16.39
+5
politiki, bankirji, zavarovalničarji, odvetniki....
ODGOVORI
5 0
r h
23. 09. 2025 16.37
+5
Triglav, meni iz osebnih izkušenj pravi lop....
ODGOVORI
5 0
300 let do specialista
23. 09. 2025 16.31
+8
Zavarovalništvo je najbolj poštena veja, jaz sem pa tramvaj.
ODGOVORI
8 0
Cupko
23. 09. 2025 16.26
+3
Sajto ni nič novega. To je stalnica in zavarovalnice izsiljujejo pogodbenike z damping cenami za izvajanje popravil ter ne upoštevajo dejanskih cenikov servisnih delavnic
ODGOVORI
4 1
