Društvo avtostroke opozarja na sporne pogoje kasko zavarovanj

V splošnih pogojih Triglava in Generalija so po navedbah društva sporni členi, ki določajo, da mora zavarovanec upoštevati servis, ki ga določi zavarovalnica, da zavarovanje krije le tisti del stroškov popravila, ki ustreza stroškom pri pogodbenem servisu zavarovalnice, ter da je obvezen priporočeni servis in da je kritje škode do cene popravila pri tem servisu omejeno.

"Te klavzule določajo, da mora zavarovanec vozilo popraviti na servisu, ki ga priporoči zavarovalnica. Če tega ne stori, zavarovalnica povrne le toliko, kolikor bi popravilo stalo na priporočenem servisu. Če torej zavarovanec pošlje vozilo k dražjemu ali drugemu nepooblaščenemu servisu, mora razliko v ceni popravila plačati sam," so danes sporočili iz društva.

Takšne določbe po njihovem prepričanju prisilijo zavarovance v uporabo pogodbenih servisov, pri čemer zavarovanci pogosto o tem ob sklepanju police niso ustrezno obveščeni. "Menimo, da gre za nesorazmerno in netransparentno poslovno prakso, ki je lahko v nasprotju s pravicami potrošnikov in z zakonodajo o kasko zavarovanju," so navedli.