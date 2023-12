Društvo državnih tožilcev: 578 evrov bruto ne bi odpravilo neustavnosti

V društvu državnih tožilcev se nadejajo, da bo vlada ugotovljeno neustavnost odpravila v postavljenem roku. Neizvršitev ustavne odločbe bi po njihovi oceni namreč predstavljala poseg vlade in DZ v samostojnost sodne veje oblasti, kot tudi v samostojnost tožilstva. Na ta način bi bilo kršeno načelo pravne države, zato je z veliko verjetnostjo mogoče pričakovati sankcije Evropske komisije, kot v primerih Madžarske in Poljske, so dodali.