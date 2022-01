Včasih je revščina pomenila to, da nimaš dovolj denarja za hrano, obleko ali stanovanje. Danes pa ima še več obrazov. Sploh v času, ko se je življenje preselilo na internet, so bili ljudje, ki si ne morejo privoščiti računalnika, v velikih težavah. A z malo računalniškega znanja ter veliko dela so te težave rešljive. Društvo Duh časa združuje ljudi, ki starim računalnikom vdihujejo novo življenje, socialno ogroženim pa omogočajo dostop do njih.