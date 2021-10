'Slovenija si za leto 2030 postavlja izredno nizke cilje podnebne strategije'

Poročilo nevladne mreže Climate Action Network (CAN) Europe, katere del je tudi Focus, se osredotoča na dolgoročne strategije Hrvaške, Češke, Estonije, Madžarske, Portugalske, Poljske, Španije in Slovenije. Poročilo opozarja na dolgo pot do podnebne nevtralnosti EU.

V nevladnem sektorju so preverili, ali bi strategije teh držav v trenutnem stanju lahko pomagale k temu, da EU doseže podnebno nevtralnost do leta 2040, kot to zahteva cilj omejitve dviga temperature ozračja na 1,5 stopinje Celzija iz pariškega podnebnega sporazuma, so sporočili iz društva za sonaraven razvoj Focus.

Ugotovili so, da Češka ni posodobila svoje dolgoročne strategije v skladu z uredbo o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov. "Hrvaška, Madžarska, Slovenija in Španija so svoje strategije predložile z zamudo, sedem držav pa svojih strategij še vedno ni poslalo Evropski komisiji," so zapisali pri Focusu.