Ali ob praznikih izobesite zastavo?

V nedeljo bomo Slovenci praznovali dan zastave, rojstni dan belo-modro-rdeče trobojnice. In v Ljubljani so se na ta praznik spomnili kar na dveh koncih, in sicer na Wolfovi ulici, kjer je zastava prvič zavihrala leta 1848, in na Trgu republike, kjer so odkrili spominsko tablo. Ta svetu sporoča, da je leta 1991 tu prvič zavihrala zastava države Slovenije. Društvo Heraldica Slovenica pri tem ljudem na srce polaga, naj bodo ponosni na zastavo, naj jo obešajo spoštljivo in čim bolj pogosto.