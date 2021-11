Društvo Humanitarček: Gre za zlorabo našega imena, zato prosimo, da ne nasedate

Pred desetletjem ustanovljeno društvo Humanitarček s sedežem v Kamnici, ki je širše poznano po odmevnih humanitarnih dejavnostih, je opozorilo, da je bilo pri upravni enoti Ravne na Koroškem septembra letos ustanovljeno istoimensko društvo. Ninna Kozorog iz Humanitarčka opozarja na zakonske luknje in možnost zlorab. Hkrati to ni edini tak primer.

"Gre za zlorabo našega imena in 10 let našega dela, zato prosimo, da ne nasedate," so sporočili iz Društva za promocijo humanitarne dejavnosti Humanitarček s sedežem v Kamnici, potem ko so predstavnike društva podporniki obvestili o obstoju istoimenskega društva na Koroškem. Pri upravni enoti Ravne na Koroškem je bilo namreč 21. septembra letos v evidence vpisano Društvo za izvajanje humanitarne dejavnosti Humanitarček s sedežem na Čečovju na Ravnah na Koroškem. Kot zastopnik društva je naveden Borut Iršič.

icon-expand Društvo Humanitarček opozarja na zlorabo imena. FOTO: Društvo Humanitarček

Registracijo zdaj izpodbijajo V Društvu za promocijo humanitarne dejavnosti Humanitarček, katerega soustanoviteljica in zastopnica je znana zdravnica Ninna Kozorog, se sprašujejo, kako je lahko ravenska upravna enota spregledala registracijo društva z identičnim imenom. Registracijo zdaj izpodbijajo, to možnost jim daje zakon o društvih, kjer je navedeno, da se mora ime društva, ki ga nekdo ustanavlja, razlikovati od imen drugih društev, izpodbijanje pa je možno v šestih mesecih od registracije. Kot je Ninna Kozorog pojasnila, iskreno upajo, da se bo odzvalo tudi pristojno ministrstvo, "saj se je več kot očitno razkrila ena od lukenj, ki lahko ogrozi marsikatero društvo, organizacijo ter z malo iznajdljivosti omogoča proste roke za mahinacijo". "Kot predsednici društva, ki se trudi z drugačnimi akcijami povrniti vero v dobromisleče akcije, me takšne stvari pretresejo, saj se zavedam, da imamo več kot očitno vse preveč zakonskih lukenj," je izpostavila. Iršič je po njenih navedbah po razkritju podal opravičilo in pojasnilo, da za ime Humanitarček ni vedel, da obstaja. "Sam argument prepuščamo v presojo vsakemu posamezniku, sploh ob dejstvu, da ustanovitelj našega klona prihaja iz mesta, ki že več let sodeluje z nami, ravno tako pa uči na osnovni šoli, ki je pridružena našim akcijam, obenem pa gre za lastno, domišljijsko ime," je še izpostavila predsednica društva Humanitarček, ki še čaka tudi na uraden odgovor upravne enote Ravne, kako se je lahko zgodila registracija istoimenskega društva. To pa ni edino društvo, ki je bilo septembra letos registrirano pri upravni enoti Ravne in katerega zastopnik je Borut Iršič. Nekaj dni prej, 16. septembra letos, je bilo registrirano tudi Društvo za nenasilno komunikacijo Koroška s sedežem na istem naslovu na Čečovju na Ravnah. Tudi to društvo povzema ime že od leta 1997 delujočega Društva za nenasilno komunikacijo, ki ima sedež v Ljubljani. S podobnim imenom po podatkih iz evidenc Ajpesa sicer obstajata tudi Društvo za nenasilno komunikacijo Mavrica s sedežem v Žalcu, ki je bilo ustanovljeno leta 2000, in Društvo za nenasilno komunikacijo in folkloro Veranimo s sedežem v Mariboru, ki pa je bilo ustanovljeno nedavno, konec oktobra letos.

icon-expand Ninna Kozorog, soustanoviteljica in zastopnica društva Humanitarček. FOTO: Aljoša Kravanja