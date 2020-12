Društvo in sindikat novinarjev: Od vlade pričakujemo izpolnitev naloženih obveznosti

Rešitev, ki so jo predlagali v SMC, zdaj omogoča financiranje STA tudi brez sklenjene pogodbe. V društvu pa pričakujejo, da bo vlada sledila zakonskim določbam in po uveljavitvi zakona svoje obveznosti nemudoma poravnala. "STA predstavlja steber slovenskega medijskega prostora in mora ostati neodvisna od vsakokratne vlade," so zapisali.

V društvu novinarjev ocenjujejo, da gre za pozitiven premik, ki bo STA zagotovil financiranje javne službe. Dodajajo, da je to sicer zagotavljal že obstoječi zakon o STA, "a so v Uradu vlade za komuniciranje (Ukom) razlog za nespoštovanje zakona iskali v zlonamerni interpretaciji določil pogodbe o financiranju, sklenjene med STA in Ukomom".

Po določbi, ki so jo v sedmi protikoronski zakon vnesli na predlog SMC, se STA ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo, iz državnega proračuna za leto 2021 za opravljanje javne službe zagotovijo sredstva v skladu s sprejetim poslovnim načrtom STA. Neizplačan znesek nadomestila za opravljanje javne službe v letošnjem letu pa mora ustanovitelj zagotoviti iz proračuna države v sedmih dneh po uveljavitvi zakona.

Podobno v novinarskem sindikatu ugotavljajo, da poslanci niso sprejeli nič več ali manj, kot je uzakonjeno že v posebnem zakonu o STA, po katerem je ustanovitelj dolžan zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost ter financiranje javne službe STA. "Temeljna načela je grobo prekršil vladni urad za komuniciranje, ki je s prekinitvijo financiranja ogrozil delovanje javne službe in informiranje javnosti," opozarjajo v sindikatu.

Kot so zapisali, je DZ po dvakrat neuspešnih pozivih odbora DZ za kulturo, naj vlada zagotovi nemoteno financiranje javne službe STA, svojo zahtevo zdaj podkrepil še z zakonom. Tudi v sindikatu pričakujejo, da bo vlada naložene obveznosti izpolnila. Ob tem se predvsem zaposlenim in vodstvu STA zahvaljujejo "za vztrajnost in pokončno držo, da kljubujejo finančnemu izsiljevanju in političnim pritiskom, ki bi prizadeli verodostojnost informiranja javnih in zasebnih medijev v celotnem medijskem prostoru".

Ukom je financiranje STA ustavil po tistem, ko od STA ni dobil vseh zahtevanih podatkov in dokumentacije. Na STA so mu jo namreč odrekli, saj so ocenili, da je z nekaterimi posegel v uredniško avtonomijo, do nekaterih pa lahko po zakonu o gospodarskih družbah dostopa le vlada kot edina družbenica. Pri tem so se sklicevali tudi na pridobljeno pravno mnenje.