Gasilec Sandi Zajc začasno izključen iz operative

Po besedah Zajca naj bi sicer na račun njegovega domačega prostovoljnega društva v sklopu donacij priteklo skoraj 270.000 evrov. "Če prav razumem akcijo, je bila narejena zelo na hitro in ad hoc, verjetno brez nekih postopkov in odločb. Ljudje so za konkretno osebo darovali na račun društva, kar so tudi jasno napisali. Društvo mora torej ta sredstva nakazati konkretni osebi, saj je bilo tukaj zgolj v vlogi posrednika," celotno zadevo komentira odvetnik Cene Grčar .

Pod vprašajem pa je tudi gasilčeva prihodnost. Mengeški gasilci so namreč Zajca zaradi, ker na eni od intervencij ni izpolnil ukaza poveljnika, začasno že izključili iz operative. "Gre za unikum v Sloveniji. To se še ni zgodilo, zato bomo za mnenje, kakšno stopnjo sankcije si zasluži zaprosili tudi Gasilsko zvezo Slovenije. Do takrat pa je Zajc začasno izključen iz operative," je pojasnil poveljnik PGD Gregor Tomažin .

Gasilci PGD Mengeš so 4. avgusta do pasu v vodi požrtvovalno reševali malčke iz tamkajšnjega vrtca. Med njimi je bil tudi Sandi Zajc , ki mu je voda, ko je pomagal drugim, uničila dom. "Dokumentacija, računalniki, elektronika, gospodinjski aparati, hrana ... Vse je uničeno," je Zajc pripovedoval takrat.

A denarja Zajcu tudi do danes še niso izplačali. Razlog pa zasebni spor z nekdanjo partnerico, ki naj bi zahtevala delež donacij, in anonimka, ki naj bi Zajca predstavila v drugačni luči. A gasilec navedbe v anonimki zavrača in poudarja, da od PGD Mengeš ni prejel še niti evra.

Medtem ko se donatorji sprašujejo, kje je njihov denar, vsi vpleteni spor zdaj rešujejo s kar tremi odvetniki. Vmešal se je celo minister za obrambo Marjan Šarec, ki pravi, da ljudje denarja niso darovali za plačevanje odvetnikov, predlagal pa je celo, da se denar vrne tistim, ki so ga darovali.

A odvetnik Grčar poudarja, da to ni mogoče. "Ne obrambni minister ne društvo ne javnost niso razsodnik in odločevalec v tej zadevi. Društvo ne more v tej fazi razsojati, ali bo ves denar nakazalo gospodu ali bo polovico nakazalo njegovi soprogi ali pa komu drugemu. To je stvar njunega razmerja in postopka. Če bi se ugotovilo, da ta sredstva sodijo v skupno premoženje, in če bi se zakonska zveza razvezala, bi bil kraj in čas za odločanje o teh stvareh, ko do tega pride," je jasen.