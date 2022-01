Pri divjih pticah ptičja gripa v zimskih mesecih ni nič neobičajnega

Konec decembra smo v Sloveniji imeli prvi primer ptičje gripe pri domači perutnini. Bilo je na manjši kmetiji na območju Slovenske Bistrice, kjer so hitro ukrepali in preprečili širitev okužbe na druge kmetije. Pri prostoživečih pticah pa so doslej zabeležili 11 primerov ptičje gripe, predvsem pri labodih, kar je sicer običajno za zimske mesece.